Тепло без осадков, но с туманом: прогноз погоды для Львовской области
В воскресенье, 25 октября, во Львовской области будет переменная облачность, а погодные условия будут меняться в течение дня. В утренние часы водителям придется учитывать ухудшенную видимость, а днем — более сильный ветер. Также синоптики объявили для Львова и области желтый уровень опасности.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.
Какая будет погода на Львовщине
Ночью температура воздуха в области составит от 1° мороза до 4° тепла. Днем воздух прогреется до 13–18° тепла.
Во Львове ночью ожидается 0–2° тепла, а днем — 15–17° тепла.
Ветер будет юго-восточным. Ночью его скорость составит 3–8 м/с, а днём усилится до 7–12 м/с.
Туман на Львовщине и во Львове
Ночью и в первой половине дня в воскресенье туман снизит видимость до 200–500 метров. Предупреждение касается всей Львовской области и города Львова.
В связи с этим объявлен I уровень опасности — желтый. Водителям следует быть особенно внимательными на дорогах в утренние часы.
Какой будет пожарная опасность
На Львовщине прогнозируют низкую пожарную опасность — II класс.
По данным синоптиков, погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Однако при наличии источников возгорания, в частности открытого огня, риск пожаров сохранится.
Последние новости Львовской области
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в Румынии задержали 36-летнего жителя Львова, которого подозревают в организации продажи детской порнографии через сеть платных сайтов. По данным следствия, он получил 938 700 долларов США. Офис Генерального прокурора готовит документы для экстрадиции подозреваемого в Украину.
Также Новини.LIVE писали о строительстве нового путепровода во Львове на пересечении улиц Шевченко и Ковча. На объекте начали устанавливать первые мостовые балки. Всего их предусмотрено 12, а завершить строительство планируют к концу 2026 года. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.