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Главная Львов Тепло без осадков, но с туманом: прогноз погоды для Львовской области

Тепло без осадков, но с туманом: прогноз погоды для Львовской области

Ua ru
24 октября 2026 14:51
Погода во Львове и Львовской области 25 октября: туман и до +18° УНІАН
Осеннее туманное утро в городе, где работник коммунальной службы убирает опавшие листья. Фото: УНІАН

В воскресенье, 25 октября, во Львовской области будет переменная облачность, а погодные условия будут меняться в течение дня. В утренние часы водителям придется учитывать ухудшенную видимость, а днем — более сильный ветер. Также синоптики объявили для Львова и области желтый уровень опасности.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

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Прогноз температури повітря у Львові на 25 жовтня
Прогноз погоды во Львове. Скриншот: УкрГМЦ

Какая будет погода на Львовщине

Ночью температура воздуха в области составит от 1° мороза до 4° тепла. Днем воздух прогреется до 13–18° тепла.

Во Львове ночью ожидается 0–2° тепла, а днем — 15–17° тепла.

Ветер будет юго-восточным. Ночью его скорость составит 3–8 м/с, а днём усилится до 7–12 м/с.

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Ночью и в первой половине дня в воскресенье туман снизит видимость до 200–500 метров. Предупреждение касается всей Львовской области и города Львова.

В связи с этим объявлен I уровень опасности — желтый. Водителям следует быть особенно внимательными на дорогах в утренние часы.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Львівщині 25 жовтня
Туман на Львовщине. Изображение: facebook.com/LvivMeteo

Какой будет пожарная опасность

На Львовщине прогнозируют низкую пожарную опасность — II класс.

По данным синоптиков, погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Однако при наличии источников возгорания, в частности открытого огня, риск пожаров сохранится.

Прогноз пожежної небезпеки на Львівщині 25 жовтня
Пожарная опасность во Львовской области. Изображение: facebook.com/LvivMeteo

Последние новости Львовской области

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в Румынии задержали 36-летнего жителя Львова, которого подозревают в организации продажи детской порнографии через сеть платных сайтов. По данным следствия, он получил 938 700 долларов США. Офис Генерального прокурора готовит документы для экстрадиции подозреваемого в Украину.

Также Новини.LIVE писали о строительстве нового путепровода во Львове на пересечении улиц Шевченко и Ковча. На объекте начали устанавливать первые мостовые балки. Всего их предусмотрено 12, а завершить строительство планируют к концу 2026 года. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Львов прогнозы синоптик прогноз погоды температура воздуха туман
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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