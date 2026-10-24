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Головна Львів Тепло без опадів, але з туманом: прогноз погоди для Львівщини

Тепло без опадів, але з туманом: прогноз погоди для Львівщини

Ua ru
24 жовтня 2026 14:51
Погода у Львові та Львівській області 25 жовтня: туман і до +18° УНІАН
Осінній туманний ранок у місті, де комунальний працівник прибирає опале листя. Фото: УНІАН

У неділю, 25 жовтня, на Львівщині буде мінлива хмарність, а погодні умови змінюватимуться протягом дня. У ранкові години водіям доведеться зважати на погіршену видимість, а вдень — на сильніший вітер. Також синоптики оголосили для Львова та області жовтий рівень небезпечності.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

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Прогноз температури повітря у Львові на 25 жовтня
Прогноз погоди у Львові. Скриншот: УкрГМЦ

Якою буде погода на Львівщині

Уночі температура повітря в області становитиме від 1° морозу до 4° тепла. Вдень повітря прогріється до 13–18° тепла.

У Львові вночі очікується 0–2° тепла, а вдень — 15–17° тепла.

Вітер буде південно-східним. Уночі його швидкість становитиме 3–8 м/с, а вдень посилиться до 7–12 м/с.

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Туман на Львівщині та у Львові

Уночі та в першій половині дня неділі туман знизить видимість до 200–500 метрів. Попередження стосується всієї Львівської області та міста Львова.

Через це оголосили I рівень небезпечності — жовтий. Водіям варто бути особливо уважними на дорогах у ранкові години.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Львівщині 25 жовтня
Туман на Львівщині. Зображення: facebook.com/LvivMeteo

Якою буде пожежна небезпека

На Львівщині прогнозують низьку пожежну небезпеку — II клас.

За даними синоптиків, погодні умови сприятимуть низькій імовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах. Проте за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню, ризик пожеж зберігатиметься.

Прогноз пожежної небезпеки на Львівщині 25 жовтня
Пожежна небезпека у Львівській області. Зображення: facebook.com/LvivMeteo

Останні новини Львівщини

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Румунії затримали 36-річного мешканця Львова, якого підозрюють в організації продажу дитячої порнографії через мережу платних сайтів. За даними слідства, він отримав 938 700 доларів США. Офіс Генерального прокурора готує документи для екстрадиції підозрюваного в Україну.

Також Новини.LIVE писали про будівництво нового шляхопроводу у Львові на перетині вулиць Шевченка та Ковча. На об'єкті почали встановлювати перші мостові балки. Загалом їх передбачено 12, а завершити будівництво планують до кінця 2026 року. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Львів прогнози синоптик прогноз погоди температура повітря туман
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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