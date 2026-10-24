Осінній туманний ранок у місті, де комунальний працівник прибирає опале листя. Фото: УНІАН

У неділю, 25 жовтня, на Львівщині буде мінлива хмарність, а погодні умови змінюватимуться протягом дня. У ранкові години водіям доведеться зважати на погіршену видимість, а вдень — на сильніший вітер. Також синоптики оголосили для Львова та області жовтий рівень небезпечності.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди у Львові. Скриншот: УкрГМЦ

Якою буде погода на Львівщині

Уночі температура повітря в області становитиме від 1° морозу до 4° тепла. Вдень повітря прогріється до 13–18° тепла.

У Львові вночі очікується 0–2° тепла, а вдень — 15–17° тепла.

Вітер буде південно-східним. Уночі його швидкість становитиме 3–8 м/с, а вдень посилиться до 7–12 м/с.

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Уночі та в першій половині дня неділі туман знизить видимість до 200–500 метрів. Попередження стосується всієї Львівської області та міста Львова.

Через це оголосили I рівень небезпечності — жовтий. Водіям варто бути особливо уважними на дорогах у ранкові години.

Туман на Львівщині. Зображення: facebook.com/LvivMeteo

Якою буде пожежна небезпека

На Львівщині прогнозують низьку пожежну небезпеку — II клас.

За даними синоптиків, погодні умови сприятимуть низькій імовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах. Проте за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню, ризик пожеж зберігатиметься.

Пожежна небезпека у Львівській області. Зображення: facebook.com/LvivMeteo

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