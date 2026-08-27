Тепло повертається: якою буде погода у Львові 28 серпня

Люди в парке. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 28 августа, во Львове прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночь будет прохладной — температура воздуха опустится до +11 °С. В то же время днем в городе будет до +24 °С. Ветер будет переменного направления со скоростью 4–6 м/с. В целом погода ожидается комфортной.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и Meteoprog.

Реклама

Погода во Львове 28 августа

В течение дня во Львове прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, поэтому погода будет преимущественно сухой и комфортной.

Погода во Львове 28 августа. Фото: Meteoprog

Ночью температура воздуха составит около +11 °С. Днём столбики термометров поднимутся до +24 °С.

Ветер будет переменного направления, его скорость составит 4–6 м/с. Атмосферное давление — около 739 мм рт. ст., влажность воздуха — примерно 43 %.

Читайте также:

Гидрологическая обстановка во Львовской области

По данным гидрометеорологической сети, за последние сутки на большей части территории Львовской области выпало 0,0–3 мм осадков.

Обзор гидрологической ситуации во Львовской области. Фото: Укргидрометцентр

На реках области сохранится низкая летняя межень. В ближайшие сутки уровни воды существенно не изменятся, местами возможны незначительные колебания с преобладанием спада.

На большинстве рек Львовской области уровни воды остаются близкими к минимальным многолетним значениям, а на отдельных участках — ниже их.

Как писали Новини.LIVE, ранее во Львове начали эксгумацию останков солдат Польской армии. Работы на старом Голосковском кладбище продлятся до 2 октября. Специалисты должны найти, исследовать и эксгумировать останки военнослужащих, погибших во время боев в сентябре 1939 года.

Также Новини.LIVE сообщали, что во Львове с 1 сентября не планируется новых изменений основных тарифов. В частности, стоимость проезда, газа и электроэнергии останется на действующем уровне, а за воду жители продолжат платить по тарифу, который повысили в августе.