Тепло повертається: якою буде погода у Львові 28 серпня

Тепло повертається: якою буде погода у Львові завтра
У п’ятницю, 28 серпня, у Львові прогнозують мінливу хмарність без опадів. Ніч буде прохолодною — температура повітря знизиться до +11 °С. Водночас удень місто прогріється до +24 °С. Вітер буде змінних напрямків, зі швидкістю 4–6 м/с. Загалом погода очікується комфортною.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та Meteoprog.
Погода у Львові 28 серпня
Упродовж дня у Львові прогнозують мінливу хмарність. Істотних опадів не очікується, тому погода буде переважно сухою та комфортною.
Вночі температура повітря становитиме близько +11 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +24 °С.
Вітер буде змінних напрямків, його швидкість становитиме 4–6 м/с. Атмосферний тиск — близько 739 мм рт. ст., вологість повітря — приблизно 43%.
Гідрологічна ситуація на Львівщині
За даними гідрометеорологічної мережі, минулої доби на більшій частині території Львівської області випало 0,0–3 мм опадів.
На річках області зберігатиметься низька літня межень. Найближчої доби рівні води істотно не змінюватимуться, місцями можливі незначні коливання з перевагою спаду.
На більшості річок Львівщини рівні води залишаються близькими до мінімальних багаторічних значень, а на окремих ділянках — нижчими за них.
Як писали Новини.LIVE, раніше у Львові розпочали ексгумацію останків вояків Війська Польського. Роботи на старому Голосківському кладовищі триватимуть до 2 жовтня. Фахівці мають знайти, дослідити та ексгумувати останки військовослужбовців, які загинули під час боїв у вересні 1939 року.
Також Новини.LIVE повідомляли, що у Львові з 1 вересня не планують нових змін основних тарифів. Зокрема, вартість проїзду, газу та електроенергії залишиться на чинному рівні, а за воду мешканці продовжать платити за тарифом, який підвищили у серпні.