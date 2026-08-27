Тепло повертається: якою буде погода у Львові 28 серпня

Люди в парке. Фото: Новини.LIVE

У п’ятницю, 28 серпня, у Львові прогнозують мінливу хмарність без опадів. Ніч буде прохолодною — температура повітря знизиться до +11 °С. Водночас удень місто прогріється до +24 °С. Вітер буде змінних напрямків, зі швидкістю 4–6 м/с. Загалом погода очікується комфортною.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та Meteoprog.

Реклама

Погода у Львові 28 серпня

Упродовж дня у Львові прогнозують мінливу хмарність. Істотних опадів не очікується, тому погода буде переважно сухою та комфортною.

Погода у Львові 28 серпня. Фото: Meteoprog

Вночі температура повітря становитиме близько +11 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +24 °С.

Вітер буде змінних напрямків, його швидкість становитиме 4–6 м/с. Атмосферний тиск — близько 739 мм рт. ст., вологість повітря — приблизно 43%.

Читайте також:

Гідрологічна ситуація на Львівщині

За даними гідрометеорологічної мережі, минулої доби на більшій частині території Львівської області випало 0,0–3 мм опадів.

Огляд гідрологічної ситуації на Львівщині. Фото: Укргідрометцентр

На річках області зберігатиметься низька літня межень. Найближчої доби рівні води істотно не змінюватимуться, місцями можливі незначні коливання з перевагою спаду.

На більшості річок Львівщини рівні води залишаються близькими до мінімальних багаторічних значень, а на окремих ділянках — нижчими за них.

Як писали Новини.LIVE, раніше у Львові розпочали ексгумацію останків вояків Війська Польського. Роботи на старому Голосківському кладовищі триватимуть до 2 жовтня. Фахівці мають знайти, дослідити та ексгумувати останки військовослужбовців, які загинули під час боїв у вересні 1939 року.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Львові з 1 вересня не планують нових змін основних тарифів. Зокрема, вартість проїзду, газу та електроенергії залишиться на чинному рівні, а за воду мешканці продовжать платити за тарифом, який підвищили у серпні.