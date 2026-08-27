Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Тепло повертається: якою буде погода у Львові завтра

Тепло повертається: якою буде погода у Львові завтра

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2026 14:08
Тепло повертається: якою буде погода у Львові 28 серпня
Люди в парке. Фото: Новини.LIVE

У п’ятницю, 28 серпня, у Львові прогнозують мінливу хмарність без опадів. Ніч буде прохолодною — температура повітря знизиться до +11 °С. Водночас удень місто прогріється до +24 °С. Вітер буде змінних напрямків, зі швидкістю 4–6 м/с. Загалом погода очікується комфортною.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та Meteoprog.

Реклама

Погода у Львові 28 серпня

Упродовж дня у Львові прогнозують мінливу хмарність. Істотних опадів не очікується, тому погода буде переважно сухою та комфортною.

Тепло повертається: якою буде погода у Львові завтра - фото 1
Погода у Львові 28 серпня. Фото: Meteoprog

Вночі температура повітря становитиме близько +11 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +24 °С.

Вітер буде змінних напрямків, його швидкість становитиме 4–6 м/с. Атмосферний тиск — близько 739 мм рт. ст., вологість повітря — приблизно 43%.

Читайте також:

Гідрологічна ситуація на Львівщині

За даними гідрометеорологічної мережі, минулої доби на більшій частині території Львівської області випало 0,0–3 мм опадів.

Тепло повертається: якою буде погода у Львові завтра - фото 2
Огляд гідрологічної ситуації на Львівщині. Фото: Укргідрометцентр

На річках області зберігатиметься низька літня межень. Найближчої доби рівні води істотно не змінюватимуться, місцями можливі незначні коливання з перевагою спаду.

На більшості річок Львівщини рівні води залишаються близькими до мінімальних багаторічних значень, а на окремих ділянках — нижчими за них.

Як писали Новини.LIVE, раніше у Львові розпочали ексгумацію останків вояків Війська Польського. Роботи на старому Голосківському кладовищі триватимуть до 2 жовтня. Фахівці мають знайти, дослідити та ексгумувати останки військовослужбовців, які загинули під час боїв у вересні 1939 року.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Львові з 1 вересня не планують нових змін основних тарифів. Зокрема, вартість проїзду, газу та електроенергії залишиться на чинному рівні, а за воду мешканці продовжать платити за тарифом, який підвищили у серпні.

погода Львів прогноз погоди серпень Погода у Львові
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації