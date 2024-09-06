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Трагедия во Львове – руководитель погибшей Ярины Базилевич прокомментировал смерть девушки

6 сентября 2024 15:59
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Руководитель погибшей во Львове Ярины Базилевич прокомментировал смерть девушки
Похоронная процессия у Гарнизонного храма Львова, где отпели Базилевич. Источник: Новини.LIVE
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Руководитель "МолоДвіж Центра" Роман Цудный отреагировал на смерть 21-летней Ярины Базилевич, которая погибла вместе с двумя сестрами и матерью во время российского ракетного удара по городу. Он заявил, что семья девушки была настоящими патриотами.

Об этом он рассказал в комментарии Новини.LIVE в пятницу, 6 сентября.

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"Она была очень светлая, вся семья — настоящие патриоты. Все дети были очень правильно воспитаны, они хотели менять страну и свой город, и делали это", — говорит мужчина.

Чудный подчеркнул, что в скором времени "МолоДвіж Центр" проведет мероприятие, посвященное памяти Ярины, а также тому, над чем она работала.

"Дело Ярины будет продолжено, поэтому вечером проведем вечер воспоминаний, где мы увековечим ее память. И это меньше всего, что мы можем сделать", — сказал он.

Напомним, во Львове в результате обстрела в собственном доме погибла семья Базилевичей, среди которых три сестры Ярина, Дарья, Эмилия и их мама Евгения. 6 сентября в Гарнизонном храме сотни людей посетили похоронную процессию, чтобы провести семью в последний путь. Всего в результате ракетного удара по Львову погибли семеро человек

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