Керівник загиблої у Львові Ярини Базилевич прокоментував смерть дівчини

Похоронна процесія біля Гарнізонного храму Львова, де відспівали Базилевич. Джерело: Новини.LIVE

Керівник "МолоДвіж Центру" Роман Цудний відреагував на смерть 21-річної Ярини Базилевич, яка загинула разом з двома сестрами та матір'ю під час російського ракетного удару по місту. Він заявив, що родина дівчини були справжніми патріотами.

Про це він розповів в коментарі Новини.LIVE у п'ятницю, 6 вересня.

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"Вона була дуже світлою, вся родина — справжні патріоти. Всі діти були дуже правильно виховані, вони хотіли змінювати країну та своє місто і робили це", — каже чоловік.

Цудний підкреслив, що незабаром "МолоДвіж Центр" проведе захід, присвячений пам'яті Ярини, а також тому, над чим вона працювала.

"Справу Ярини буде продовжено, тому увечері проведемо вечір спогадів, де ми увіковічнимо її пам'ять. І це найменше, що ми можемо зробити", — сказав він.

Нагадаємо, у Львові внаслідок обстрілу у власному будинку загинула родина Базилевичів, серед яких три сестри Ярина, Дарія, Емілія та їхня мама Євгенія. 6 вересня у Гарнізонному храмі сотні людей завітали на похоронну процесію, аби провести загиблих в останню путь. Загалом внаслідок ракетного удару по Львову загинуло семеро людей.