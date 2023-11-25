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Надо дать немного времени соседям, — Зеленский о ситуации на польской границе

25 ноября 2023 16:40
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Надо дать немного времени соседям, — Зеленский о ситуации на польской границе
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Сложности с прохождением пунктов пропуска на польско-украинской границе возникли из-за политических шагов соседей. Надо немного подождать и ситуация стабилизируется.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на конференции Grain from Ukraine в Киеве.

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По словам Зеленского, ситуация, возникшая на границе между Польшей и Украиной, возникла из-за некоторых политических шагов соседей. Он также добавил, что у власти уже есть план для уравновешивания ситуации.

"Я считаю нам нужно иметь очень взвешенную политику. Иметь план действий, за которым следовать. И у нас есть этот план, работает премьер-министр, как на уровне МИД, так и на уровне министерства инфраструктуры. Все это есть. Я уверен, что мы сможем все это сделать. Я думаю, нам нужно дать немного времени нашим соседям, все потеплеет", — отметил президент.

Ситуация на польской границе

На украинской границе с Польшей продолжаются протесты перевозчиков. Польские фермеры, присоединившиеся к блокаде, планируют продлить свои забастовки до января 2024 года.

Около 20 водителей, оказавшихся в блокаде на границе между Польшей и Украиной из-за забастовки польских грузоперевозчиков, изъявили желание быть эвакуированными. При этом власти Украины недавно предложили помощь в возвращении этих водителей в Украину.

Напомним, Украина договорилась с европейскими партнерами о получении военных кораблей. Это сделано с целью безопасного передвижения судов в "зерновом коридоре" в Черном море.

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