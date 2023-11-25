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Треба дати трохи часу сусідам, — Зеленський про ситуацію на польському кордоні

25 листопада 2023 16:40
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Треба дати трохи часу сусідам, — Зеленський про ситуацію на польському кордоні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Складнощі з проходженням пунктів пропуску на польсько-українському кордоні виникли через політичні кроки сусідів. Потрібно трохи зачекати, і ситуація стабілізується.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на конференції Grain from Ukraine у Києві.

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За словами Зеленського, ситуація, що виникла на кордоні між Польщею та Україною, виникла через деякі політичні кроки сусідів. Він також додав, що у влади вже є план для урівноваження ситуації.

"Я вважаю, нам треба мати дуже виважену політику. Мати план дій, за яким йти. І у нас є цей план, працює прем'єр-міністр, як на рівні МЗС, так і на рівні міністерства інфраструктури. Все це є. Я впевнений, що ми зможемо все це зробити. Я думаю, нам треба дати трішки часу нашим сусідам, все потеплішає", — зазначив президент.

Ситуація на польському кордоні

На українському кордоні з Польщею тривають протести перевізників. Польські фермери, які приєдналися до блокади, планують продовжити свої страйки до січня 2024 року.

Приблизно 20 водіїв, які опинились у блокаді на кордоні між Польщею та Україною через страйк польських вантажоперевізників, виявили бажання бути евакуйованими. При цьому влада України нещодавно запропонувала допомогу в поверненні цих водіїв до України.

Нагадаємо, Україна домовилася з європейськими партнерами про отримання військових кораблів. Це зроблено з метою безпечного пересування суден "зерновим коридором" у Чорному морі.

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