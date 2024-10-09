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Тревога об утечке хлора во Львове — власти отреагировали на слухи

9 октября 2024 17:48
Аркадий Пастула - Редактор
Во Львове прозвучала ложная тревога об утечке хлора
Спасатели в защитных костюмах. Фото иллюстративное: ГСЧС
Аркадий Пастула - Редактор

В центре Львова в среду, 9 октября, звучала тревога, которая сообщает об утечке хлора. Городские власти опровергли информацию об опасности.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

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Тревога об утечке хлора

"Сегодня, 9 октября, около 16:45, во время ремонтных работ на Львовской ратуше рабочие случайно нажали кнопку, извещающую об утечке хлора", — рассказал Козицкий.

По его словам, никакой утечки не было. Сейчас во Львове и области спокойно.

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Пост Козицкого. Фото: скриншот

Напомним, 9 октября в Самборском районе Львовской области в недостройке взорвалась граната. В результате инцидента есть погибшие.

Также 8 октября во Львове обработали часть парков от клещей. Городской совет обратился к жителям с просьбой избегать их посещения в течение недели.

ремонт Львов Львовская область опасность Максим Козицкий

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