У Львові пролунала помилкова тривога про витік хлору

Тривога про витік хлору у Львові — влада відреагувала на чутки
У центрі Львова у середу, 9 жовтня, лунала тривога, яка сповіщає про витік хлору. Міська влада спростувала інформацію про небезпеку.
Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.
Тривога про витік хлору
"Сьогодні, 9 жовтня, близько 16:45, під час ремонтних робіт на Львівській ратуші робітники випадково натиснули кнопку, яка сповіщає про витік хлору", — розповів Козицький.
За його словами, жодного витоку не було. Наразі у Львові та області спокійно.
Нагадаємо, 9 жовтня у Самбірському районі Львівської області в недобудові вибухнула граната. Внаслідок інциденту є загиблі.
Також 8 жовтня у Львові обробили частину парків від кліщів. Міська рада звернулася до мешканців із проханням протягом тижня уникати їх відвідування.
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