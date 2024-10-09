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Тривога про витік хлору у Львові — влада відреагувала на чутки

9 жовтня 2024 17:48
Аркадій Пастула - Редактор
У Львові пролунала помилкова тривога про витік хлору
Рятувальники в захисних костюмах. Фото ілюстративне: ДСНС
Аркадій Пастула - Редактор

У центрі Львова у середу, 9 жовтня, лунала тривога, яка сповіщає про витік хлору. Міська влада спростувала інформацію про небезпеку.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

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"Сьогодні, 9 жовтня, близько 16:45, під час ремонтних робіт на Львівській ратуші робітники випадково натиснули кнопку, яка сповіщає про витік хлору", — розповів Козицький.

За його словами, жодного витоку не було. Наразі у Львові та області спокійно.

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Допис Козицького. Фото: скриншот

Нагадаємо, 9 жовтня у Самбірському районі Львівської області в недобудові вибухнула граната. Внаслідок інциденту є загиблі.

Також 8 жовтня у Львові обробили частину парків від кліщів. Міська рада звернулася до мешканців із проханням протягом тижня уникати їх відвідування.

ремонт Львів Львівська область небезпека Максим Козицький

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