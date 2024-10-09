Парки Львова оброблятимуть від кліщів — міська рада звернулась до мешканців

Люди проводять акарацидну обробку парку. Фото: Стрийський парк, Facebook

Сьогодні у Львові обробили частину парків від кліщів. Наступна акарацидна обробка решти зелених зон планується найближчими днями.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у вівторок, 8 жовтня.

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У середу та четвер, 9 та 10 жовтня відповідно, у парках Львова проводитимуть акарицидну обробку, що застосовуються для знищення кліщів.

У міській раді закликають мешканців потягом тижня утриматися від відвідування парків, а також вигулу домашніх улюбленців у них.

"За інформацією фахівців, графік обробки скоригували у зв’язку з погодними умовами. Відтак за наступні два дні планують завершити обробку парків та зелених зон у місті", — йдеться в повідомленні.

Графік проведення акарицидної обробки:

У середу планують обробляти такі парки :

регіональний ландшафтний парк "Знесіння";

парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення "Залізна Вода";

парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення "Снопківський";

парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення "Високий замок";

парк "На Валах";

сквер на вулиці М.Кривоноса

ботанічна пам’ятка природи місцевого значення "Лісопарк "Погулянка";

парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення;

парк "Личаківський", у тому числі меморіальний комплекс "Пагорб Слави";

зелена зона "Майорівка";

вайнберг-парк;

парк "700-річчя Львова";

парк "Замарстинівський";

парк "Під Голоском";

парк обмежений вул. Лінкольна – вул. Липинського;

парк "Імені Богдана Хмельницького в смт Брюховичі".

У четвер роботи проводитимуться у таких зонах:

парк "Скнилівський";

парк "Левандівський";

парк ім. І. Виговського;

парк "Озеро Левандівське";

ландшафтний заказник місцевого значення "Торфовище Білогорща";

парк "На вул. Роксоляни";

парк "Кольонія";

лісопарк "Білогорща";

лісовий заказник місцевого значення "Лісопарк "Рудно";

парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення ім. І. Франка;

геологічна пам’ятка природи місцевого значення парк "Кортумова гора".

Нагадаємо, у Львові 9 жовтня очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. Опадів не очікується, однак у другій половині дня можливі незначні дощі.

Раніше ми писали, що у Києві планують присвоїти назви двом безіменним паркам. Йдеться про парки у Подільському та Святошинському районах.