Парки Львова оброблятимуть від кліщів — міська рада звернулась до мешканців

У Львові на декілька днів заборонять відвідування парків — яка причина
Сьогодні у Львові обробили частину парків від кліщів. Наступна акарацидна обробка решти зелених зон планується найближчими днями.
Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у вівторок, 8 жовтня.
У Львові оброблятимуть парки від кліщів
У середу та четвер, 9 та 10 жовтня відповідно, у парках Львова проводитимуть акарицидну обробку, що застосовуються для знищення кліщів.
У міській раді закликають мешканців потягом тижня утриматися від відвідування парків, а також вигулу домашніх улюбленців у них.
"За інформацією фахівців, графік обробки скоригували у зв’язку з погодними умовами. Відтак за наступні два дні планують завершити обробку парків та зелених зон у місті", — йдеться в повідомленні.
Графік проведення акарицидної обробки:
У середу планують обробляти такі парки :
- регіональний ландшафтний парк "Знесіння";
- парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення "Залізна Вода";
- парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення "Снопківський";
- парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення "Високий замок";
- парк "На Валах";
- сквер на вулиці М.Кривоноса
- ботанічна пам’ятка природи місцевого значення "Лісопарк "Погулянка";
- парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення;
- парк "Личаківський", у тому числі меморіальний комплекс "Пагорб Слави";
- зелена зона "Майорівка";
- вайнберг-парк;
- парк "700-річчя Львова";
- парк "Замарстинівський";
- парк "Під Голоском";
- парк обмежений вул. Лінкольна – вул. Липинського;
- парк "Імені Богдана Хмельницького в смт Брюховичі".
У четвер роботи проводитимуться у таких зонах:
- парк "Скнилівський";
- парк "Левандівський";
- парк ім. І. Виговського;
- парк "Озеро Левандівське";
- ландшафтний заказник місцевого значення "Торфовище Білогорща";
- парк "На вул. Роксоляни";
- парк "Кольонія";
- лісопарк "Білогорща";
- лісовий заказник місцевого значення "Лісопарк "Рудно";
- парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення ім. І. Франка;
- геологічна пам’ятка природи місцевого значення парк "Кортумова гора".
Нагадаємо, у Львові 9 жовтня очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. Опадів не очікується, однак у другій половині дня можливі незначні дощі.
Раніше ми писали, що у Києві планують присвоїти назви двом безіменним паркам. Йдеться про парки у Подільському та Святошинському районах.
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