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У Львові на декілька днів заборонять відвідування парків — яка причина

9 жовтня 2024 00:00
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Парки Львова оброблятимуть від кліщів — міська рада звернулась до мешканців
Люди проводять акарацидну обробку парку. Фото: Стрийський парк, Facebook
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Сьогодні у Львові обробили частину парків від кліщів. Наступна акарацидна обробка решти зелених зон планується найближчими днями. 

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у вівторок, 8 жовтня.

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У Львові оброблятимуть парки від кліщів

У середу та четвер, 9 та 10 жовтня відповідно, у парках Львова проводитимуть акарицидну обробку, що застосовуються для знищення кліщів. 

У міській раді закликають мешканців потягом тижня утриматися від відвідування парків, а також вигулу домашніх улюбленців у них.

"За інформацією фахівців, графік обробки скоригували у зв’язку з погодними умовами. Відтак за наступні два дні планують завершити обробку парків та зелених зон у місті", — йдеться в повідомленні.

Графік проведення акарицидної обробки:

У середу планують обробляти такі парки :

  • регіональний ландшафтний парк "Знесіння";
  • парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення "Залізна Вода";
  • парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення "Снопківський";
  • парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення "Високий замок";
  • парк "На Валах";
  • сквер на вулиці М.Кривоноса
  • ботанічна пам’ятка природи місцевого значення "Лісопарк "Погулянка";
  • парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення;
  • парк "Личаківський", у тому числі меморіальний комплекс "Пагорб Слави";
  • зелена зона "Майорівка";
  • вайнберг-парк;
  • парк "700-річчя Львова";
  • парк "Замарстинівський";
  • парк "Під Голоском";
  • парк обмежений вул. Лінкольна – вул. Липинського;
  • парк "Імені Богдана Хмельницького в смт Брюховичі".

У четвер роботи проводитимуться у таких зонах:

  • парк "Скнилівський";
  • парк "Левандівський";
  • парк ім. І. Виговського;
  • парк "Озеро Левандівське";
  • ландшафтний заказник місцевого значення "Торфовище Білогорща";
  • парк "На вул. Роксоляни";
  • парк "Кольонія";
  • лісопарк "Білогорща";
  • лісовий заказник місцевого значення "Лісопарк "Рудно";
  • парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення ім. І. Франка;
  • геологічна пам’ятка природи місцевого значення парк "Кортумова гора".

Нагадаємо, у Львові 9 жовтня очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. Опадів не очікується, однак у другій половині дня можливі незначні дощі.

Раніше ми писали, що у Києві планують присвоїти назви двом безіменним паркам. Йдеться про парки у Подільському та Святошинському районах.

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