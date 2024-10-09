Парки Львова будут возделывать от клещей - городской совет обратился к жителям

Во Львове на несколько дней запретят посещение парков — какая причина
Сегодня во Львове обработали часть парков от клещей. Следующая акарацидная обработка остальных зеленых зон планируется в ближайшие дни.
Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета во вторник, 8 октября.
Во Львове будут обрабатывать парки от клещей
В среду и четверг, 9 и 10 октября соответственно, в парках Львова будут проводить акарицидную обработку, применяемые для уничтожения клещей.
В городском совете призывают жителей в течение недели воздержаться от посещения парков, а также выгула домашних любимцев в них.
"По информации специалистов, график обработки скорректировали в связи с погодными условиями. Поэтому за следующие два дня планируют завершить обработку парков и зеленых зон в городе", — говорится в сообщении.
График проведения акарицидной обработки:
В среду планируют обрабатывать следующие парки:
- региональный ландшафтный парк "Вознесение";
- парк-памятник садово-паркового искусства местного значения "Железная Вода";
- парк-памятник садово-паркового искусства местного значения "Снопковский";
- парк-памятник садово-паркового искусства местного значения "Высокий замок";
- парк "На Валах";
- сквер на улице М.Кривоноса
- ботанический памятник природы местного значения "Лесопарк "Погулянка";
- парк-памятник садово-паркового искусства местного значения;
- парк "Лычаковский", в том числе мемориальный комплекс "Холм Славы";
- зеленая зона "Майоровка";
- вайнберг-парк;
- парк "700-летия Львова";
- парк "Замарстыновский";
- парк "Под Голоском";
- парк ограниченный ул. Линкольна - ул. Липинского;
- парк "Имени Богдана Хмельницкого в пгт Брюховичи".
В четверг работы будут проводиться в следующих зонах:
- парк "Скниловский";
- парк "Левандовский";
- парк им. И. Выговского;
- парк "Озеро Левандовское";
- ландшафтный заказник местного значения "Торфяник Белогорща";
- парк "На ул. Роксоляны";
- парк "Коллония";
- лесопарк "Белогорща";
- лесной заказник местного значения "Лесопарк "Рудно";
- парк-памятник садово-паркового искусства местного значения им. И. Франко;
- геологический памятник природы местного значения парк "Кортумова гора".
Напомним, во Львове 9 октября ожидается пасмурная погода с периодическими прояснениями. Осадков не ожидается, однако во второй половине дня возможны небольшие дожди.
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