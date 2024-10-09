Парки Львова будут возделывать от клещей - городской совет обратился к жителям

Люди проводят акарацидную обработку парка. Фото: Стрыйский парк, Facebook

Сегодня во Львове обработали часть парков от клещей. Следующая акарацидная обработка остальных зеленых зон планируется в ближайшие дни.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета во вторник, 8 октября.

Читайте также:

Во Львове будут обрабатывать парки от клещей

В среду и четверг, 9 и 10 октября соответственно, в парках Львова будут проводить акарицидную обработку, применяемые для уничтожения клещей.

В городском совете призывают жителей в течение недели воздержаться от посещения парков, а также выгула домашних любимцев в них.

"По информации специалистов, график обработки скорректировали в связи с погодными условиями. Поэтому за следующие два дня планируют завершить обработку парков и зеленых зон в городе", — говорится в сообщении.

График проведения акарицидной обработки:

В среду планируют обрабатывать следующие парки:

региональный ландшафтный парк "Вознесение";

парк-памятник садово-паркового искусства местного значения "Железная Вода";

парк-памятник садово-паркового искусства местного значения "Снопковский";

парк-памятник садово-паркового искусства местного значения "Высокий замок";

парк "На Валах";

сквер на улице М.Кривоноса

ботанический памятник природы местного значения "Лесопарк "Погулянка";

парк-памятник садово-паркового искусства местного значения;

парк "Лычаковский", в том числе мемориальный комплекс "Холм Славы";

зеленая зона "Майоровка";

вайнберг-парк;

парк "700-летия Львова";

парк "Замарстыновский";

парк "Под Голоском";

парк ограниченный ул. Линкольна - ул. Липинского;

парк "Имени Богдана Хмельницкого в пгт Брюховичи".

В четверг работы будут проводиться в следующих зонах:

парк "Скниловский";

парк "Левандовский";

парк им. И. Выговского;

парк "Озеро Левандовское";

ландшафтный заказник местного значения "Торфяник Белогорща";

парк "На ул. Роксоляны";

парк "Коллония";

лесопарк "Белогорща";

лесной заказник местного значения "Лесопарк "Рудно";

парк-памятник садово-паркового искусства местного значения им. И. Франко;

геологический памятник природы местного значения парк "Кортумова гора".

Напомним, во Львове 9 октября ожидается пасмурная погода с периодическими прояснениями. Осадков не ожидается, однако во второй половине дня возможны небольшие дожди.

Ранее мы писали, что в Киеве планируют присвоить названия двум безымянным паркам. Речь идет о парках в Подольском и Святошинском районах.