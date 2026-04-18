Цены на топливо во Львове: дизель на уровне 91,56 грн

Мужчина заправляет автомобиль.

В субботу, 18 апреля, цены на АЗС во Львове остались почти без изменений. Дизель в среднем обойдется в 91,56 грн за литр. Бензин — от 66,90 до 76,78 грн за литр, а автомобильный газ — 49,25 грн за литр.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на AUTO.RIA.

Цены на топливо во Львове 18 апреля

Во Львове в субботу, 18 апреля, цены на топливо остаются на таком же уровне, как вчера. Сегодня стоимость такая:

A-95+ — 76,78 грн/л;

A-95 — 73,15 грн/л;

A-92 — 66,90 грн/л;

ДТ — 91,56 грн/л;

газ — 49,25 грн/л.

Средние цены на топливо во Львове.

В то же время различные автозаправочные станции продают топливо по разным ценам. Стоимость также колеблется в зависимости от вида топлива. По состоянию на 18 апреля АЗС Львова выставили такие ценники:

Цены на топливо на АЗС Львова.

Как сообщали Новини.LIVE, синоптики дали прогноз погоды для жителей Львова и области. В воскресенье, 19 апреля, в регионе будет тепло и сухо. Осадков не ожидается, а температура воздуха прогреется до +18 °С.

Также мы писали о том, на Львовщине неизвестные напали на военнослужащих. Мужчины ворвались в ТЦК вечером 17 апреля. Двух из них задержали, еще одного разыскивают правоохранители.

