Головна Львів Ціни на пальне у Львові: дизель на рівні 91,56 грн

Дата публікації: 18 квітня 2026 23:31
Чоловік заправляє автомобіль. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 18 квітня, ціни на АЗС у Львові залишилися майже без змін. Дизель в середньому обійдеться у 91,56 грн за літр. Бензин — від 66,90 до 76,78 грн за літр, а автомобільний газ — 49,25 грн за літр.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на AUTO.RIA.

Ціни на пальне у Львові 18 квітня

У Львові в суботу, 18 квітня, ціни на пальне залишаються на такому ж рівні, як вчора. Сьогодні вартість така:

  • A-95+ — 76,78 грн/л;
  • A-95 — 73,15 грн/л;
  • A-92 — 66,90 грн/л;
  • ДП — 91,56 грн/л;
  • газ — 49,25 грн/л.
Яка вартість пального у Львові у суботу, 18 квітня
Середні ціни на пальне у Львові. Фото: скриншот

Водночас різні автозаправні станції продають пальне за різними цінами. Вартість також коливається залежно від виду пального. Станом на 18 квітня АЗС Львова виставили такі цінники:

Яка вартість пального у Львові у суботу, 18 квітня
Ціни на пальне на АЗС Львова. Фото: скриншот

Останні новини Львова

Як повідомляли Новини.LIVE, синоптики дали прогноз погоди для жителів Львова та області. У неділю, 19 квітня, в регіоні буде тепло та сухо. Опадів не очікується, а температура повітря прогріється до +18 °С.

Також ми писали про те, на Львівщині невідомі напали на військовослужбовців. Чоловіки увірвалися до ТЦК ввечері 17 квітня. Двох з них затримали, ще одного розшукують правоохоронці.

ціни на паливо Львів пальне
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
