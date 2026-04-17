Зеленський та король Швеції прибули до Львова з візитом
До Львова з робочим візитом прибули президент України Володимир Зеленський та король Швеції Карл XVI Густав. Сторони зосередилися на оборонній допомозі, гуманітарних ініціативах і зміцненні безпеки в Європі.
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака у п'ятницю, 17 квітня.
Зеленський зустрівся з королем Карлом XVI Густавом у Львові
Глави держав розпочали свій візит із вшанування пам'ять полеглих захисників. Зеленський та король Карл XVI Густав поклали квіти на кладовищі у Львові.
Під час спільного брифінгу глава держави подякував Швеції за послідовну підтримку з початку повномасштабної війни, наголосивши, що країна входить до п'ятірки найбільших донорів допомоги Україні.
За словами Зеленського, лише на 2026 рік Швеція передбачила близько 4 мільярдів допомоги, що суттєво посилює обороноздатність і стійкість українських сил.
Президент також відзначив вагомий внесок Швеції у гуманітарні ініціативи, зокрема програму повернення депортованих українських дітей "Bring Kids Back", а також підтримку шкільного харчування.
Окрему увагу сторони приділили питанням безпеки. Йшлося про посилення протиповітряної оборони та перспективи розвитку сучасного повітряного флоту України, включно з підготовкою українських пілотів уже цього року.
Своєю чергою король Швеції висловив солідарність із українським народом і підтвердив подальшу підтримку з боку шведського суспільства. Він відзначив мужність українців і наголосив на важливості України для всієї Європи.
Під час візиту Карл XVI Густав також планує особисто поспілкуватися з українцями, щоб висловити підтримку та солідарність у цей складний для країни час.
