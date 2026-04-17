Дата публікації: 17 квітня 2026 14:41
Зеленський та король Швеції прибули до Львова з візитом
Король Карл XVI Густав і Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

До Львова з робочим візитом прибули президент України Володимир Зеленський та король Швеції Карл XVI Густав. Сторони зосередилися на оборонній допомозі, гуманітарних ініціативах і зміцненні безпеки в Європі.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака у п'ятницю, 17 квітня.

Зеленський зустрівся з королем Карлом XVI Густавом у Львові

Глави держав розпочали свій візит із вшанування пам'ять полеглих захисників. Зеленський та король Карл XVI Густав поклали квіти на кладовищі у Львові.

Під час спільного брифінгу глава держави подякував Швеції за послідовну підтримку з початку повномасштабної війни, наголосивши, що країна входить до п'ятірки найбільших донорів допомоги Україні.

До Львова прибув Володимир Зеленський і король Швеції
Зустріч Володимира Зеленського та короля Карла XVI Густава. Фото: Новини.LIVE

За словами Зеленського, лише на 2026 рік Швеція передбачила близько 4 мільярдів допомоги, що суттєво посилює обороноздатність і стійкість українських сил.

Президент також відзначив вагомий внесок Швеції у гуманітарні ініціативи, зокрема програму повернення депортованих українських дітей "Bring Kids Back", а також підтримку шкільного харчування.

Зеленський зустрівся з королем Карлом XVI Густавом у Львові
Пресконференція короля Карла XVI Густава і Володимира Зеленського. Фото: Новини.LIVE

Окрему увагу сторони приділили питанням безпеки. Йшлося про посилення протиповітряної оборони та перспективи розвитку сучасного повітряного флоту України, включно з підготовкою українських пілотів уже цього року.

Своєю чергою король Швеції висловив солідарність із українським народом і підтвердив подальшу підтримку з боку шведського суспільства. Він відзначив мужність українців і наголосив на важливості України для всієї Європи.

Володимир Зеленський і король Карл XVI Густав зустрілися у Львові
Король Карл XVI Густав і Володимир Зеленський у Львові. Фото: Новини.LIVE

Під час візиту Карл XVI Густав також планує особисто поспілкуватися з українцями, щоб висловити підтримку та солідарність у цей складний для країни час.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, ДСНС попередила мешканців Львова про небезпеку 17 квітня. У регіоні очікується потепління до +18 та високий ризик пожеж.

Крім того,  у Львові завершилося чергове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Як повідомила донька мовознавиці, суд відхилив клопотання підозрюваного В'ячеслава Зінченка.

Володимир Зеленський Львів Швеція
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
