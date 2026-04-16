Прогноз погоди у Львові на завтра 17 квітня: пожежна небезпека

Люди прогуляюються вулицею в сонячну погоду.

Погода у Львові завтра 17 квітня буде теплою. Синоптики прогнозують підвищення температури до +18 °C, в той час, як рятувальники ДСНС б'ють на сполох і попереджають про пожежу небезпеку.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Львівський гідрометеорологічний центр та ДСНС Львова.

Погода у Львові 17 квітня

За даними синоптиків, погоду на Львівщині буде визначати тилова частина циклону, центр якого над Валдайською височиною. Таким чином буде хмарно з проясненнями, подекуди можливий короткочасний дощ, а вночі та вранці невеличкий туман.

Вночі вітер буде західного напрямку, швидкість якого близько 3-8 м/с, а вдень — північно-західного, й дещо посилиться до 9-14 м/с.

Температура повітря у Львівській області вночі очікується +3...+8 °C, вдень потеплішає до +13...+18 °C. В обласному центрі холодніше — вночі термометри показуватимуть +4...+6 °C, а вдень — +14...+16 °C.

Читайте також:

Прогноз погоди у Львові на завтра 17 квітня.

Працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій у Львові попереджають про пожежну небезпеку і закликають бути обережними місцевих жителів та не палити траву. За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології очікується високий — 4-й клас — пожежної небезпеки.

Повідомлення ДСНС у Львівській області в Facebook.

Синоптик погодного сайту Meteoprog Ігор Кібальчич прогнозує потепління до +21 °C вже цих вихідних 18-19 квітня. Також згідно з його інформацією, подекуди можливі пориви вітру до 15-20 м/с, однак західні області шторм омине.

Останні новини у Львові

