Головна Львів Львів прогріє до +18 °C: ДСНС попереджає про небезпеку завтра

Львів прогріє до +18 °C: ДСНС попереджає про небезпеку завтра

Дата публікації: 16 квітня 2026 23:59
Прогноз погоди у Львові на завтра 17 квітня: пожежна небезпека
Люди прогуляюються вулицею в сонячну погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові завтра 17 квітня буде теплою. Синоптики прогнозують підвищення температури до +18 °C, в той час, як рятувальники ДСНС б'ють на сполох і попереджають про пожежу небезпеку.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Львівський гідрометеорологічний центр та ДСНС Львова.

Погода у Львові 17 квітня

За даними синоптиків, погоду на Львівщині буде визначати тилова частина циклону, центр якого над Валдайською височиною. Таким чином буде хмарно з проясненнями, подекуди можливий короткочасний дощ, а вночі та вранці невеличкий туман.

Вночі вітер буде західного напрямку, швидкість якого близько 3-8 м/с, а вдень — північно-західного, й дещо посилиться до 9-14 м/с.

Температура повітря у Львівській області вночі очікується +3...+8 °C, вдень потеплішає до +13...+18 °C. В обласному центрі холодніше — вночі термометри показуватимуть +4...+6 °C, а вдень — +14...+16 °C.

Читайте також:
Працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій у Львові попереджають про пожежну небезпеку і закликають бути обережними місцевих жителів та не палити траву. За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології очікується високий — 4-й клас — пожежної небезпеки.

Синоптик погодного сайту Meteoprog Ігор Кібальчич прогнозує потепління до +21 °C вже цих вихідних 18-19 квітня. Також згідно з його інформацією, подекуди можливі пориви вітру до 15-20 м/с, однак західні області шторм омине.

Новини.LIVE розповідали, що 16 квітня продовжилося судове засідання у справі вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. Підозрюваний у її вбивстві В'ячеслав Зінченко відкинув усі звинувачення, назвавши їх абсурдними.

Своєю чергою дочка вбитої мовознавиці Софія Особа заявила, що переконана у вині Зінченка та вимагає його довічного ув'язнення. Також вона наголосила, що підозрюваний повинен припинити стверджувати, що Фаріон нібито не була громадською діячкою. Адже її мати "відстоювала мову, культуру та державу". Це вже друге засідання поспіль на цьому тижні, наступне відбудеться завтра 17 квітня.

Додамо, що на Львівщині оновилися ціни на пальне в четвер, 16 квітня. Вартість дизпалива та бензину А-95 дещо впала в ціні, вартість решти видів пального майже не змінилася, однак ціна залежить від АЗС.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
Реклама

