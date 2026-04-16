Главная Львов Львов прогреет до +18 °C: ГСЧС предупреждает об опасности завтра

Львов прогреет до +18 °C: ГСЧС предупреждает об опасности завтра

Дата публикации 16 апреля 2026 23:59
Прогноз погоды во Львове на завтра 17 апреля: пожарная опасность
Люди прогуливаются по улице в солнечную погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове завтра 17 апреля будет теплой. Синоптики прогнозируют повышение температуры до +18 °C, в то время, как спасатели ГСЧС бьют тревогу и предупреждают о пожарной опасности.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Львовский гидрометеорологический центр и ГСЧС Львова.

Погода во Львове 17 апреля

По данным синоптиков, погоду на Львовщине будет определять тыловая часть циклона, центр которого над Валдайской возвышенностью. Таким образом будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, а ночью и утром небольшой туман.

Ночью ветер будет западного направления, скорость которого около 3-8 м/с, а днем — северо-западного, и несколько усилится до 9-14 м/с.

Температура воздуха во Львовской области ночью ожидается +3...+8 °C, днем потеплеет до +13...+18 °C. В областном центре холоднее — ночью термометры будут показывать +4...+6 °C, а днем — +14...+16 °C.

Львов прогреет до +18 °C: ГСЧС предупреждает об опасности завтра - фото 1
Прогноз погоды во Львове на завтра 17 апреля. Фото: скриншот

Работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львове предупреждают о пожарной опасности и призывают быть осторожными местных жителей и не жечь траву. По сообщению Львовского регионального центра по гидрометеорологии ожидается высокий — 4-й класс — пожарной опасности.

Львов прогреет до +18 °C: ГСЧС предупреждает об опасности завтра - фото 2
Сообщение ГСЧС во Львовской области в Facebook. Фото: скриншот

Синоптик погодного сайта Meteoprog Игорь Кибальчич прогнозирует потепление до +21 °C уже на этих выходных 18-19 апреля. Также согласно его информации, местами возможны порывы ветра до 15-20 м/с, однако западные области шторм обойдет стороной.

Новини.LIVE рассказывали, что 16 апреля продолжилось судебное заседание по делу убийства общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион. Подозреваемый в ее убийстве Вячеслав Зинченко отверг все обвинения, назвав их абсурдными.

В свою очередь дочь убитого языковеда София Особа заявила, что убеждена в вине Зинченко и требует его пожизненного заключения. Также она подчеркнула, что подозреваемый должен прекратить утверждать, что Фарион якобы не была общественным деятелем. Ведь ее мать "отстаивала язык, культуру и государство". Это уже второе заседание подряд на этой неделе, следующее состоится завтра 17 апреля.

Добавим, что на Львовщине обновились цены на топливо в четверг, 16 апреля. Стоимость дизтоплива и бензина А-95 несколько упала в цене, стоимость остальных видов топлива почти не изменилась, однако цена зависит от АЗС.

Укргидрометцентр пожарная опасность Погода во Львове
Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
Реклама

