Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
На львовских АЗС упала стоимость бензина и дизтоплива

На львовских АЗС упала стоимость бензина и дизтоплива

Ua ru
Дата публикации 16 апреля 2026 19:35
На львовских АЗС упала стоимость бензина и дизтоплива
Цены на топливо. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 16 апреля, стоимость бензина А-95 и дизеля во Львове снизилась. В то же время бензин А-92 и автомобильный газ стоит так же, как и вчера. Цена зависит от вида топлива и АЗС.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Минфин и AUTO.RIA.

Стоимость топлива во Львове 16 апреля

По информации Минфин, средние цены на топливо во Львове сегодня такие:

  • бензин А-95 — 73,62 грн/л (-0,11);
  • бензин А-92 — 66,90 грн/л (без изменений);
  • дизельное топливо — 91,78 грн/л (-0,11);
  • газ автомобильный — 49,26 грн/л (без изменений).
Вартість пального у Львові 16 квітня
Цены на топливо во Львове 16 апреля. Фото: скриншот
Вартість пального у Львові 16 квітня
Цены на АЗС во Львове 16 апреля. Фото: скриншот

По данным AUTO.RIA, во Львове сегодня изменилась стоимость дизтоплива и бензина А-95:

  • A-95+ — 76,78 грн/л (-0,50);
  • A-95 — 73,61 (-0,11);
  • A-92 — 66,90 (без изменений);
  • дизтопливо — 91,78 (-0,11);
  • газ — 49,25 (без изменений).
Вартість пального у Львові 16 квітня
Стоимость топлива во Львове 16 апреля. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, во Львове 15 апреля состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Подозреваемый Вячеслав Зинченко перешел к активной защите. Он представил суду перечень пунктов, которыми пытается разбить доказательства обвинения.

Читайте также:

Также мы писали о том, что во Львове судили мужчину за уклонение от военного призыва. Он не имел оснований для избежания службы, но не прибыл в определенную дату в военкомат.

цены на топливо Львов топливо
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации