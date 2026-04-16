На львівських АЗС впала вартість бензину та дизпалива
У четвер, 16 квітня, вартість бензину А-95 та дизелю у Львові знизилася. Водночас бензин А-92 та автомобільний газ коштує так само, як й вчора. Ціна залежить від виду палива та АЗС.
Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Мінфін та AUTO.RIA.
Вартість пального у Львові 16 квітня
За інформацією Мінфін, середні ціни на пальне у Львові сьогодні такі:
- бензин А-95 — 73,62 грн/л (-0,11);
- бензин А-92 — 66,90 грн/л (без змін);
- дизельне паливо — 91,78 грн/л (-0,11);
- газ автомобільний — 49,26 грн/л (без змін).
За даними AUTO.RIA, у Львові сьогодні змінилася вартість дизпалива та бензину А-95:
- A-95+ — 76,78 грн/л (-0,50);
- A-95 — 73,61 (-0,11);
- A-92 — 66,90 (без змін);
- дизпаливо — 91,78 (-0,11);
- газ — 49,25 (без змін).
