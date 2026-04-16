Головна Львів На львівських АЗС впала вартість бензину та дизпалива

Дата публікації: 16 квітня 2026 19:35
Ціни на пальне. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 16 квітня, вартість бензину А-95 та дизелю у Львові знизилася. Водночас бензин А-92 та автомобільний газ коштує так само, як й вчора. Ціна залежить від виду палива та АЗС.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Мінфін та AUTO.RIA.

Вартість пального у Львові 16 квітня

За інформацією Мінфін, середні ціни на пальне у Львові сьогодні такі:

  • бензин А-95 — 73,62 грн/л (-0,11);
  • бензин А-92 — 66,90 грн/л (без змін);
  • дизельне паливо — 91,78 грн/л (-0,11);
  • газ авто­мобільний — 49,26 грн/л (без змін).
Ціни на пальне у Львові 16 квітня. Фото: скриншот
Ціни на АЗС у Львові 16 квітня. Фото: скриншот

За даними AUTO.RIA, у Львові сьогодні змінилася вартість дизпалива та бензину А-95:

  • A-95+ — 76,78 грн/л (-0,50);
  • A-95 — 73,61 (-0,11);
  • A-92 — 66,90 (без змін);
  • дизпаливо — 91,78 (-0,11);
  • газ — 49,25 (без змін).
Вартість пального у Львові 16 квітня. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, у Львові 15 квітня відбулося чергове судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Підозрюваний В'ячеслав Зінченко перейшов до активного захисту. Він представив суду перелік пунктів, якими намагається розбити докази обвинувачення.

Читайте також:

Також ми писали про те, що у Львові судили чоловіка за ухилення від військового призову. Він не мав підстав для уникнення служби, але не прибув у визначену дату до військкомату.

ціни на паливо Львів паливо
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
