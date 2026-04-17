Зеленский и король Швеции прибыли во Львов с визитом
Во Львов с рабочим визитом прибыли президент Украины Владимир Зеленский и король Швеции Карл XVI Густав. Стороны сосредоточились на оборонной помощи, гуманитарных инициативах и укреплении безопасности в Европе.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака в пятницу, 17 апреля.
Главы государств начали свой визит с чествования памяти павших защитников. Зеленский и король Карл XVI Густав возложили цветы на кладбище во Львове.
Во время совместного брифинга глава государства поблагодарил Швецию за последовательную поддержку с начала полномасштабной войны, отметив, что страна входит в пятерку крупнейших доноров помощи Украине.
По словам Зеленского, только на 2026 год Швеция предусмотрела около 4 миллиардов помощи, что существенно усиливает обороноспособность и устойчивость украинских сил.
Президент также отметил весомый вклад Швеции в гуманитарные инициативы, в частности программу возвращения депортированных украинских детей "Bring Kids Back", а также поддержку школьного питания.
Отдельное внимание стороны уделили вопросам безопасности. Речь шла об усилении противовоздушной обороны и перспективах развития современного воздушного флота Украины, включая подготовку украинских пилотов уже в этом году.
В свою очередь король Швеции выразил солидарность с украинским народом и подтвердил дальнейшую поддержку со стороны шведского общества. Он отметил мужество украинцев и подчеркнул важность Украины для всей Европы.
Во время визита Карл XVI Густав также планирует лично пообщаться с украинцами, чтобы выразить поддержку и солидарность в это сложное для страны время.
