Зеленский и король Швеции прибыли во Львов с визитом

Король Карл XVI Густав и Владимир Зеленский.

Во Львов с рабочим визитом прибыли президент Украины Владимир Зеленский и король Швеции Карл XVI Густав. Стороны сосредоточились на оборонной помощи, гуманитарных инициативах и укреплении безопасности в Европе.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака в пятницу, 17 апреля.

Зеленский встретился с королем Карлом XVI Густавом во Львове

Главы государств начали свой визит с чествования памяти павших защитников. Зеленский и король Карл XVI Густав возложили цветы на кладбище во Львове.

Во время совместного брифинга глава государства поблагодарил Швецию за последовательную поддержку с начала полномасштабной войны, отметив, что страна входит в пятерку крупнейших доноров помощи Украине.

По словам Зеленского, только на 2026 год Швеция предусмотрела около 4 миллиардов помощи, что существенно усиливает обороноспособность и устойчивость украинских сил.

Читайте также:

Президент также отметил весомый вклад Швеции в гуманитарные инициативы, в частности программу возвращения депортированных украинских детей "Bring Kids Back", а также поддержку школьного питания.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам безопасности. Речь шла об усилении противовоздушной обороны и перспективах развития современного воздушного флота Украины, включая подготовку украинских пилотов уже в этом году.

В свою очередь король Швеции выразил солидарность с украинским народом и подтвердил дальнейшую поддержку со стороны шведского общества. Он отметил мужество украинцев и подчеркнул важность Украины для всей Европы.

Во время визита Карл XVI Густав также планирует лично пообщаться с украинцами, чтобы выразить поддержку и солидарность в это сложное для страны время.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, ГСЧС предупредила жителей Львова об опасности 17 апреля. В регионе ожидается потепление до +18 и высокий риск пожаров.

Кроме того, во Львове завершилось очередное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Как сообщила дочь языковеда, суд отклонил ходатайство подозреваемого Вячеслава Зинченко.