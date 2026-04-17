Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский и король Швеции прибыли во Львов с визитом

Зеленский и король Швеции прибыли во Львов с визитом

Ua ru
Дата публикации 17 апреля 2026 14:41
Зеленский и король Швеции прибыли во Львов с визитом
Король Карл XVI Густав и Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Во Львов с рабочим визитом прибыли президент Украины Владимир Зеленский и король Швеции Карл XVI Густав. Стороны сосредоточились на оборонной помощи, гуманитарных инициативах и укреплении безопасности в Европе.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака в пятницу, 17 апреля.

Зеленский встретился с королем Карлом XVI Густавом во Львове

Главы государств начали свой визит с чествования памяти павших защитников. Зеленский и король Карл XVI Густав возложили цветы на кладбище во Львове.

Во время совместного брифинга глава государства поблагодарил Швецию за последовательную поддержку с начала полномасштабной войны, отметив, что страна входит в пятерку крупнейших доноров помощи Украине.

До Львова прибув Володимир Зеленський і король Швеції
Встреча Владимира Зеленского и короля Карла XVI Густава. Фото: Новини.LIVE

По словам Зеленского, только на 2026 год Швеция предусмотрела около 4 миллиардов помощи, что существенно усиливает обороноспособность и устойчивость украинских сил.

Читайте также:

Президент также отметил весомый вклад Швеции в гуманитарные инициативы, в частности программу возвращения депортированных украинских детей "Bring Kids Back", а также поддержку школьного питания.

Зеленський зустрівся з королем Карлом XVI Густавом у Львові
Пресс-конференция короля Карла XVI Густава и Владимира Зеленского. Фото: Новини.LIVE

Отдельное внимание стороны уделили вопросам безопасности. Речь шла об усилении противовоздушной обороны и перспективах развития современного воздушного флота Украины, включая подготовку украинских пилотов уже в этом году.

В свою очередь король Швеции выразил солидарность с украинским народом и подтвердил дальнейшую поддержку со стороны шведского общества. Он отметил мужество украинцев и подчеркнул важность Украины для всей Европы.

Володимир Зеленський і король Карл XVI Густав зустрілися у Львові
Король Карл XVI Густав и Владимир Зеленский во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во время визита Карл XVI Густав также планирует лично пообщаться с украинцами, чтобы выразить поддержку и солидарность в это сложное для страны время.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, ГСЧС предупредила жителей Львова об опасности 17 апреля. В регионе ожидается потепление до +18 и высокий риск пожаров.

Кроме того, во Львове завершилось очередное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Как сообщила дочь языковеда, суд отклонил ходатайство подозреваемого Вячеслава Зинченко.

Владимир Зеленский Львов Швеция
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации