Цены на топливо во Львове: дизель почти 90 грн, а бензин дорожает

Цены на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Во Львове по состоянию на 6 мая сохраняется высокая стоимость топлива. Больше всего водители тратят на дизель и премиальный бензин, тогда как самыми доступными остаются А-92 и автогаз.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минфин.

Стоимость горючего во Львове 6 мая

Средние цены на топливо в регионе выглядят следующим образом:

бензин А-95 премиум — 77,58 грн/л,

А-95 — 73,44 грн/л,

А-92 — 66,90 грн/л,

дизельное топливо — 89,03 грн/л,

автогаз — 48,72 грн/л.

Цены на топливо во Львове 6 мая. Фото: скриншот

Цены на АЗС Львова 6 мая

Среди сетей АЗС в регионе наблюдается заметная разница в ценах. Самое дорогое топливо традиционно предлагают крупные бренды — WOG и OKKO, где бензин А-95+ достигает 80,90 грн/л, а дизель — до 91,90 грн/л.

Немного ниже цены удерживает SOCAR, где А-95 стоит 76,90 грн/л, а дизель — 90,90 грн/л. Аналогичные показатели имеют сети UPG и AMIC, где цены на бензин А-95 колеблются в пределах 70-73 грн/л.

Читайте также:

Самые низкие предложения среди операторов зафиксированы в БРСМ-Нафта и отдельных локальных сетях, где бензин А-95 можно найти ниже 71 грн/л, а дизель — от 85,99 грн/л.

Цены на АЗС во Львове. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, Нидерланды начали передавать Украине специализированный автопарк для пенитенциарной системы. Во вторник, 5 мая, во Львов прибыли первые четыре автомобиля из запланированной партии в 20 единиц.

Также во Львове 2 мая на площади Рынок состоялась торжественная церемония по случаю 770-летия города. К мероприятию присоединились представители военной и гражданской власти области.