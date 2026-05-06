Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Цены на топливо во Львове: дизель почти 90 грн, а бензин дорожает

Цены на топливо во Львове: дизель почти 90 грн, а бензин дорожает

Ua ru
Дата публикации 6 мая 2026 16:00
Цены на топливо во Львове: дизель почти 90 грн, а бензин дорожает
Цены на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Во Львове по состоянию на 6 мая сохраняется высокая стоимость топлива. Больше всего водители тратят на дизель и премиальный бензин, тогда как самыми доступными остаются А-92 и автогаз.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минфин.

Стоимость горючего во Львове 6 мая

Средние цены на топливо в регионе выглядят следующим образом:

  • бензин А-95 премиум — 77,58 грн/л,
  • А-95 — 73,44 грн/л,
  • А-92 — 66,90 грн/л,
  • дизельное топливо — 89,03 грн/л,
  • автогаз — 48,72 грн/л.
Вартість пального у Львові сьогодні
Цены на топливо во Львове 6 мая. Фото: скриншот

Цены на АЗС Львова 6 мая

Среди сетей АЗС в регионе наблюдается заметная разница в ценах. Самое дорогое топливо традиционно предлагают крупные бренды — WOG и OKKO, где бензин А-95+ достигает 80,90 грн/л, а дизель — до 91,90 грн/л.

Немного ниже цены удерживает SOCAR, где А-95 стоит 76,90 грн/л, а дизель — 90,90 грн/л. Аналогичные показатели имеют сети UPG и AMIC, где цены на бензин А-95 колеблются в пределах 70-73 грн/л.

Читайте также:

Самые низкие предложения среди операторов зафиксированы в БРСМ-Нафта и отдельных локальных сетях, где бензин А-95 можно найти ниже 71 грн/л, а дизель — от 85,99 грн/л.

Скільки коштує пальне у Львові 6 травня
Цены на АЗС во Львове. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, Нидерланды начали передавать Украине специализированный автопарк для пенитенциарной системы. Во вторник, 5 мая, во Львов прибыли первые четыре автомобиля из запланированной партии в 20 единиц.

Также во Львове 2 мая на площади Рынок состоялась торжественная церемония по случаю 770-летия города. К мероприятию присоединились представители военной и гражданской власти области.

Львов АЗС Цены на топливо
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации