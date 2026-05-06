Цены на топливо во Львове: дизель почти 90 грн, а бензин дорожает
Во Львове по состоянию на 6 мая сохраняется высокая стоимость топлива. Больше всего водители тратят на дизель и премиальный бензин, тогда как самыми доступными остаются А-92 и автогаз.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минфин.
Стоимость горючего во Львове 6 мая
Средние цены на топливо в регионе выглядят следующим образом:
- бензин А-95 премиум — 77,58 грн/л,
- А-95 — 73,44 грн/л,
- А-92 — 66,90 грн/л,
- дизельное топливо — 89,03 грн/л,
- автогаз — 48,72 грн/л.
Цены на АЗС Львова 6 мая
Среди сетей АЗС в регионе наблюдается заметная разница в ценах. Самое дорогое топливо традиционно предлагают крупные бренды — WOG и OKKO, где бензин А-95+ достигает 80,90 грн/л, а дизель — до 91,90 грн/л.
Немного ниже цены удерживает SOCAR, где А-95 стоит 76,90 грн/л, а дизель — 90,90 грн/л. Аналогичные показатели имеют сети UPG и AMIC, где цены на бензин А-95 колеблются в пределах 70-73 грн/л.
Самые низкие предложения среди операторов зафиксированы в БРСМ-Нафта и отдельных локальных сетях, где бензин А-95 можно найти ниже 71 грн/л, а дизель — от 85,99 грн/л.
