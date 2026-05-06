Ціни на пальне у Львові: дизель майже 90 грн, а бензин дорожчає

У Львові станом на 6 травня зберігається висока вартість пального. Найбільше водії витрачають на дизель і преміальний бензин, тоді як найдоступнішими залишаються А-92 і автогаз.

Вартість пального у Львові 6 травня

Середні ціни на пальне в регіоні мають такий вигляд:

бензин А-95 преміум — 77,58 грн/л,

А-95 — 73,44 грн/л,

А-92 — 66,90 грн/л,

дизельне паливо — 89,03 грн/л,

автогаз — 48,72 грн/л.

Ціни на АЗС Львова 6 травня

Серед мереж АЗС у регіоні спостерігається помітна різниця в цінах. Найдорожче пальне традиційно пропонують великі бренди — WOG та OKKO, де бензин А-95+ досягає 80,90 грн/л, а дизель — до 91,90 грн/л.

Трохи нижчі ціни утримує SOCAR, де А-95 коштує 76,90 грн/л, а дизель — 90,90 грн/л. Аналогічні показники мають мережі UPG та AMIC, де ціни на бензин А-95 коливаються в межах 70-73 грн/л.

Найнижчі пропозиції серед операторів зафіксовані у БРСМ-Нафта та окремих локальних мережах, де бензин А-95 можна знайти нижче 71 грн/л, а дизель — від 85,99 грн/л.

