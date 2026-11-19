Девушка с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 20 ноября, погодные условия во Львовской области будут определяться циклоном с центром над Украиной и атмосферными фронтами, которые будут проходить через территорию области. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, дожди и усиление ветра.

Об этом сообщает Львовский гидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Погода во Львове 19 ноября

Ночью в области ожидаются значительные дожди. На юге территории местами возможен мокрый снег. Днем осадки время от времени будут продолжаться. Ветер будет юго-восточным с переходом на западный, скоростью 7–12 м/с. Утром и днем местами прогнозируются порывы до 15–20 м/с.

Прогноз погоды во Львове на 20 ноября. Фото: скриншот

Температура воздуха ночью составит +2…+7 °C, а днём поднимется до +5…+10 °C.

Во Львове также будет облачно с прояснениями. Ночью синоптики прогнозируют сильный дождь, днем — периодические осадки. Ветер сменит направление с юго-восточного на западный, его скорость составит 7–12 м/с, а утром и днем порывы будут достигать 15–20 м/с. В ночные часы температура в городе составит +3…+5 °C, днём — +6…+8 °C.

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