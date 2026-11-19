Дівчина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У п’ятницю, 20 листопада, погодні умови на Львівщині формуватимуть циклон із центром над Україною та атмосферні фронти, які проходитимуть через територію області. Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, дощі та посилення вітру.

Про це повідомляє Львівський гідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Погода у Львові 19 листопада

Уночі в області очікуються значні дощі. На півдні території подекуди можливий мокрий сніг. Удень опади час від часу продовжуватимуться. Вітер буде південно-східним із переходом на західний, швидкістю 7–12 м/с. Уранці та вдень місцями прогнозують пориви до 15–20 м/с.

Прогноз погоди у Львові на 20 листопада. Фото: скриншот

Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °C, а вдень підніметься до +5…+10 °C.

У Львові також буде хмарно з проясненнями. Уночі синоптики прогнозують значний дощ, удень — періодичні опади. Вітер змінить напрямок із південно-східного на західний, його швидкість становитиме 7–12 м/с, а вранці та вдень пориви сягатимуть 15–20 м/с. У нічні години температура у місті становитиме +3…+5 °C, удень — +6…+8 °C.

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