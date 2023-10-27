Прогноз погоды во Львове на выходные — данные от Укргидрометцентра

Сильный ветер во время дождя. Фото: Львовский портал

На выходных львовян и гостей города ожидает дождливая погода и сильный ветер. Во Львовской области объявили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до +15 °C.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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"Кратковременные дожди, ночью местами грозы. Ветер западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, ночью местами 25-28 м/с. Температура ночью +5...+10 °C, днем ​​+10...+15 °C. Ухудшение видимости в осадках", — говорится в сообщении.

В мэрии напоминают, во время сильного ветра следует обходить большие деревья, электрические линии, антенны, рекламные щиты и другие массивные конструкции, ведь непогода их может повредить и таким образом травмировать тех, кто будет рядом.

В случае возникновения любых непредсказуемых ситуаций просьба сообщать на "Горячую линию" города по номеру 15-80.

Напомним, мы ранее писали, что небо во Львове покроется облаками и пройдет дождь. Во Львовской области будет ухудшение видимости из-за осадков. Температура воздуха поднимется до +20 °C.