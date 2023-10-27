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Цими вихідними у Львові очікують значну зміну погоди — Укргідрометцентр

27 жовтня 2023 21:58
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Марта Байдака
Журналіст
Прогноз погоди у Львові на вихідні — дані від Укргідрометцентру
Сильний вітер під час дощу. Фото: Львівський портал
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На вихідних на львів'ян та гостей міста очікує дощова погода та сильний вітер. На Львівщині оголосили штормове попередження. За прогнозами синоптиків температура повітря підніметься до +15 °C.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Сильний вітер та місцями грози

"Хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, вночі подекуди грози. Вітер західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с, вночі місцями 25-28 м/с. Температура вночі +5...+10 °C, вдень +10...+15 °C. Погіршення видимості в опадах", — йдеться у повідомленні.

У мерії нагадують, під час сильного вітру варто оминати великі дерева, електричні лінії, антени, рекламні щити та інші масивні конструкції, адже негода їх може пошкодити й таким чином, травмувати тих, хто буде поруч.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій прохання повідомляти на "Гарячу лінію" міста за номером 15-80.

Нагадаємо, ми раніше писали, що небо у Львові вкриється хмарами та дощитиме. На Львівщині буде погіршення видимості через опади. Температура повітря підніметься до +20 °C тепла. 

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