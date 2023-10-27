Прогноз погоди у Львові на вихідні — дані від Укргідрометцентру

Сильний вітер під час дощу. Фото: Львівський портал

На вихідних на львів'ян та гостей міста очікує дощова погода та сильний вітер. На Львівщині оголосили штормове попередження. За прогнозами синоптиків температура повітря підніметься до +15 °C.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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"Хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, вночі подекуди грози. Вітер західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с, вночі місцями 25-28 м/с. Температура вночі +5...+10 °C, вдень +10...+15 °C. Погіршення видимості в опадах", — йдеться у повідомленні.

У мерії нагадують, під час сильного вітру варто оминати великі дерева, електричні лінії, антени, рекламні щити та інші масивні конструкції, адже негода їх може пошкодити й таким чином, травмувати тих, хто буде поруч.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій прохання повідомляти на "Гарячу лінію" міста за номером 15-80.

Нагадаємо, ми раніше писали, що небо у Львові вкриється хмарами та дощитиме. На Львівщині буде погіршення видимості через опади. Температура повітря підніметься до +20 °C тепла.