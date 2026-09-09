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Главная Львов ТЦК прокомментировал конфликт с женщиной на улице Дунайской

ТЦК прокомментировал конфликт с женщиной на улице Дунайской

Ua ru
9 сентября 2026 14:06
Конфликт с женщиной на улице Дунайской: комментарий Львовского ТЦК
Стычка между представителем ТЦК и гражданкой. Фото: кадр из видео

8 сентября во Львове на улице Дунайской произошёл конфликт между военнослужащими территориального центра комплектования и гражданской женщиной. Во Львовском областном ТЦК заявили, что женщина блокировала вход в подъезд и применила в отношении военнослужащих слезоточивый газ, в то время как полиция назначила служебное расследование в отношении своего сотрудника, входившего в состав группы оповещения.

Об этом сообщили Львовский областной ТЦК и СП, а также полиция Львовской области, передает Новини.LIVE.

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Что произошло на улице Дунайской

Львовский областной ТЦК и СП прокомментировал резонансное видео, которое распространяется в социальных сетях. На нем запечатлен момент применения силы военнослужащим в отношении женщины. В ведомстве подчеркнули, что этот фрагмент, по их мнению, не отражает полной картины происшествия. В частности, в таких публикациях, как утверждают в ТЦК, не показаны предшествующие обстоятельства конфликта.

Отмечается, что во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанный мужчина, увидев представителей Национальной полиции Украины и военнослужащих одного из Львовских районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, отказался предъявить военно-учетные документы и начал убегать.

Мужчина забежал в подъезд жилого дома. После этого на месте возникла конфликтная ситуация с участием находившейся рядом женщины. В ТЦК утверждают, что она препятствовала действиям группы оповещения, блокировала вход в подъезд и применила в отношении военнослужащих слезоточивый газ.

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"Оценка должна даваться исходя из всей ситуации, а не нескольких секунд видео, удобно вырванных из контекста", — подчеркнули во Львовском областном ТЦК и СП.

Полиция назначила служебное расследование

Полиция Львовской области сообщила о назначении служебного расследования в отношении полицейского, входившего в состав группы оповещения.

В полиции также сообщили, что гражданка во время конфликта вела себя агрессивно и препятствовала исполнению служебных обязанностей. По факту возможных неправомерных действий или бездействия полицейского назначено служебное расследование. По его результатам должны быть приняты соответствующие решения.

В ТЦК призвали соблюдать закон

Во Львовском областном ТЦК заявили, что понимают общественную напряженность вокруг мобилизации, однако призвали участников подобных ситуаций действовать в рамках закона.

В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие ТЦК и СП при выполнении служебных задач имеют право на безопасность и защиту. В то же время должностных лиц призвали действовать корректно, сдержанно и в пределах своих полномочий. Сообщений об этом инциденте на спецлинию 102 не поступало. Конфликт удалось урегулировать без дальнейшей эскалации, а для предотвращения скопления людей и обострения ситуации было принято решение прекратить дальнейшие действия в отношении мужчины.

Во Львовском ТЦК также призвали не распространять непроверенные фрагменты видео без контекста и подчеркнули, что обстоятельства инцидента должны оцениваться с учетом всей ситуации.

"Главное очень просто: законность не может быть избирательной, ведь нельзя требовать уважения к своим правам и в то же время игнорировать обязанности. Точно так же нельзя нападать на военнослужащих или препятствовать их действиям, а затем, используя вырванный из контекста фрагмент видео, создавать образ «жертвы» или строить общественную дискуссию о мобилизации на эмоциональных отрывках, замалчивании фактов и демонизации тех, кто выполняет служебные задачи. Мы открыты для проверки обстоятельств и правовой оценки действий всех участников события, но оценка должна даваться исходя из всей ситуации, а не нескольких секунд видео, удобно вырванных из контекста", — говорится в сообщении Львовского ТЦК и СП.

Новости Львова

Новини.LIVE сообщали, что на Львовщине правоохранители задержали семерых участников преступной организации, которых подозревают в помощи военнообязанным в уклонении от мобилизации. Схема действовала за 7–20 тысяч долларов: оформляли фиктивные диагнозы, инвалидность и поддельные медицинские документы, а в отдельных случаях содействовали незаконному выезду мужчин за границу.

Новини.LIVE писали, что 7 сентября во Львовском районе произошло ДТП с участием автомобиля SsangYong и микроавтобуса Mercedes-Benz Vito. В результате столкновения травмы получили оба водителя и три пассажирки.

Львов конфликт мобилизация ТЦК и СП Нацполиция
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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