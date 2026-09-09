Конфлікт із жінкою на вулиці Дунайській: коментар Львівського ТЦК

Сутичка між представником ТЦК та громадянкою. Фото: кадр із відео

У Львові 8 вересня на вулиці Дунайській виник конфлікт між військовослужбовцями територіального центру комплектування та громадянкою. У Львівському обласному ТЦК заявили, що жінка блокувала вхід до під’їзду та застосувала щодо військовослужбовців сльозогінний газ, тоді як поліція призначила службове розслідування щодо свого працівника, який входив до складу групи оповіщення.

Про це повідомили Львівський обласний ТЦК та СП і поліція Львівщини, передає Новини.LIVE.

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Що сталося на вулиці Дунайській

Львівський обласний ТЦК та СП дав коментар щодо резонансного відео, яке шириться соціальними мережами. На ньому зафіксовано момент застосування сили військовослужбовцем щодо жінки. У відомстві наголосили, що цей фрагмент, на їхню думку, не відображає повної картини події. Зокрема, у таких публікаціях, як стверджують у ТЦК, не показано попередні обставини конфлікту.

Повідомляється, що під час проведення заходів оповіщення військовозобов’язаний чоловік, побачивши представників Національної поліції України та військовослужбовців одного з Львівських районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, відмовився пред’явити військово-облікові документи та почав тікати.

Чоловік забіг до під’їзду житлового будинку. Після цього на місці виникла конфліктна ситуація за участю жінки, яка перебувала поруч. У ТЦК стверджують, що вона перешкоджала діям групи оповіщення, блокувала вхід до під’їзду та застосувала щодо військовослужбовців сльозогінний газ.

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"Оцінка має даватися повній ситуації, а не кільком секундам відео, зручно вирваним із контексту", — наголосили у Львівському обласному ТЦК та СП.

Поліція призначила службове розслідування

Поліція Львівщини повідомила про призначення службового розслідування щодо поліцейського, який входив до складу групи оповіщення.

У поліції також повідомили, що громадянка під час конфлікту поводилася агресивно та перешкоджала виконанню службових обов’язків. За фактом можливих неправомірних дій або бездіяльності поліцейського призначено службове розслідування. За його результатами мають ухвалити відповідні рішення.

У ТЦК закликали дотримуватися закону

У Львівському обласному ТЦК заявили, що розуміють суспільну напругу навколо мобілізації, однак закликали учасників подібних ситуацій діяти в межах закону.

У відомстві наголосили, що військовослужбовці ТЦК та СП під час виконання службових завдань мають право на безпеку та захист. Водночас посадовців закликали діяти коректно, витримано та в межах своїх повноважень. Повідомлень про цей інцидент на спецлінію 102 не надходило. Конфлікт вдалося врегулювати без подальшої ескалації, а для недопущення скупчення людей і загострення ситуації було ухвалено рішення припинити подальші дії щодо чоловіка.

У Львівському ТЦК також закликали не поширювати неперевірені фрагменти відео без контексту та наголосили, що обставини інциденту мають оцінюватися з урахуванням усієї ситуації.

"Головне дуже просте: законність не може бути вибірковою адже не можна вимагати поваги до своїх прав і водночас ігнорувати обов’язки. Так само не можна нападати або перешкоджати військовослужбовцям, а потім через вирваний з контексту фрагмент відео створювати картинку "жертви" чи будувати суспільну дискусію про мобілізацію на емоційних нарізках, замовчуванні фактів і демонізації тих, хто виконує службові завдання. Ми відкриті до перевірки обставин і до правової оцінки дій усіх учасників події але оцінка має даватися повній ситуації, а не кільком секундам відео, зручно вирваним із контексту", — йдеться в дописі Львівського ТЦК та СП.

Новини Львова

Новини.LIVE писали, на Львівщині правоохоронці затримали сімох учасників злочинної організації, яких підозрюють у допомозі військовозобов’язаним в ухиленні від мобілізації. Схема діяла за 7–20 тисяч доларів, оформлювали фіктивні діагнози, інвалідність та підроблені медичні документи, а в окремих випадках сприяли незаконному виїзду чоловіків за кордон.

Новини.LIVE інформували, що у Львівському районі 7 вересня сталася ДТП за участю автомобіля SsangYong та мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito. Унаслідок зіткнення травмувалися обидва водії та троє пасажирок.