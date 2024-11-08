Чем опасен туман во Львове — что говорят синоптики

Туман во Львове. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 8 ноября, во Львове зафиксирован густой туман, сопровождавшийся специфическим неприятным запахом. Местные жители обеспокоены этим явлением, опасаясь возможной угрозы здоровью.

Как сообщила в комментарии Новини.LIVE синоптик Львовского регионального центра по гидрометеорологии Оксана Мазепа, что во время высокой влажности и тумана датчики, анализирующие состояние воздуха, могут показывать завышенные уровни загрязнения.

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Синоптик отметила, что ничего критического в воздухе сегодня не наблюдают, а на появление такого густого тумана, вероятно, повлияла облачность и антропогенные, местные факторы.

"Метеорологи фон не измеряют, но то, что мы видим, туман и запах, это незначительное ухудшение. На это может влиять сгорание дров (потому что холод), возможно, добавились выбросы из какого-то предприятия, и так далее. Поэтому такой густой туман", — говорит Мазепа.

Для точного мониторинга качества воздуха жители Львова могут пользоваться онлайн-картами, которые обновляются ежечасно и отражают ситуацию в реальном времени, как, например, на платформах типа SaveEcoBot.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области зафиксировали повышение уровня загрязнения воздуха.

Мы также писали, что в Киеве ухудшилось качество воздуха.