Чим небезпечний туман у Львові — що кажуть синоптики

Туман у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 8 листопада, у Львові зафіксовано густий туман, що супроводжувався специфічним неприємним запахом. Місцеві жителі занепокоєні цим явищем, побоюючись можливої загрози для здоров’я.

Як повідомила у коментарі Новини.LIVE синоптикиня Львівського регіонального центру з гідрометеорології Оксана Мазепа, що під час високої вологості та туману датчики, які аналізують стан повітря, можуть показувати завищені рівні забруднення.

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Синоптикиня зазначила, що нічого критичного в повітрі сьогодні не спостерігають, а на появу такого густого туману, ймовірно, вплинула хмарність і антропогенні, місцеві чинники.

"Метеорологи фон не вимірюють, але те, що ми бачимо, туман та запах, це погіршення незначне. На це може впливати паління дров (бо холод), можливо, додалися викиди з якогось підприємства, і так далі. Тому такий густий туман", — каже Мазепа.

Додамо, для точного моніторингу якості повітря жителі Львова можуть користуватись онлайн-картами, які оновлюються щогодини і відображають ситуацію в реальному часі, як, наприклад, на платформах типу SaveEcoBot.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській області зафіксували підвищення рівня забруднення повітря.

Ми також писали, що у Києві погіршилася якість повітря.