Чим небезпечний туман у Львові — що кажуть синоптики

Туман і якість повітря — чи справді львів'янам є чого боятися
Сьогодні, 8 листопада, у Львові зафіксовано густий туман, що супроводжувався специфічним неприємним запахом. Місцеві жителі занепокоєні цим явищем, побоюючись можливої загрози для здоров’я.
Як повідомила у коментарі Новини.LIVE синоптикиня Львівського регіонального центру з гідрометеорології Оксана Мазепа, що під час високої вологості та туману датчики, які аналізують стан повітря, можуть показувати завищені рівні забруднення.
Забруднення повітря у Львові
Синоптикиня зазначила, що нічого критичного в повітрі сьогодні не спостерігають, а на появу такого густого туману, ймовірно, вплинула хмарність і антропогенні, місцеві чинники.
"Метеорологи фон не вимірюють, але те, що ми бачимо, туман та запах, це погіршення незначне. На це може впливати паління дров (бо холод), можливо, додалися викиди з якогось підприємства, і так далі. Тому такий густий туман", — каже Мазепа.
Додамо, для точного моніторингу якості повітря жителі Львова можуть користуватись онлайн-картами, які оновлюються щогодини і відображають ситуацію в реальному часі, як, наприклад, на платформах типу SaveEcoBot.
Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській області зафіксували підвищення рівня забруднення повітря.
Ми також писали, що у Києві погіршилася якість повітря.
Читайте Новини.LIVE!