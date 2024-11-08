Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Туман і якість повітря — чи справді львів'янам є чого боятися arrow

Туман і якість повітря — чи справді львів'янам є чого боятися

8 листопада 2024 16:46
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Чим небезпечний туман у Львові — що кажуть синоптики
Туман у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні, 8 листопада, у Львові зафіксовано густий туман, що супроводжувався специфічним неприємним запахом. Місцеві жителі занепокоєні цим явищем, побоюючись можливої загрози для здоров’я. 

Як повідомила у коментарі Новини.LIVE синоптикиня Львівського регіонального центру з гідрометеорології Оксана Мазепа, що під час високої вологості та туману датчики, які аналізують стан повітря, можуть показувати завищені рівні забруднення.

Читайте також:

Забруднення повітря у Львові 

Синоптикиня зазначила, що нічого критичного в повітрі сьогодні не спостерігають, а на появу такого густого туману, ймовірно, вплинула хмарність і антропогенні, місцеві чинники. 

"Метеорологи фон не вимірюють, але те, що ми бачимо, туман та запах, це погіршення незначне. На це може впливати паління дров (бо холод), можливо, додалися викиди з якогось підприємства, і так далі. Тому такий густий туман", — каже Мазепа.

Додамо, для точного моніторингу якості повітря жителі Львова можуть користуватись онлайн-картами, які оновлюються щогодини і відображають ситуацію в реальному часі, як, наприклад, на платформах типу SaveEcoBot.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській області зафіксували підвищення рівня  забруднення повітря.

Ми також писали, що у Києві погіршилася якість повітря.

забруднення повітря українці синоптик забруднення повітря Львів

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

16:46 Туман і якість повітря — чи справді львів'янам є чого боятися

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

16:38 Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям та їхнім родинам

16:33 Бюджетні тарифи на мобільний зв'язок — що пропонують оператори

16:29 Синоптики попередили про небезпечну погоду на Львівщині завтра

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

16:00 У Львові дитина вдруге потрапила до лікарні через куріння вейпу

15:59 Чорне море опріснюється — чим це загрожує

15:54 Скільки українців виїхали за кордон через відключення світла

Ексклюзив

16:46 Туман і якість повітря — чи справді львів'янам є чого боятися

16:38 Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям та їхнім родинам

16:33 Бюджетні тарифи на мобільний зв'язок — що пропонують оператори

16:29 Синоптики попередили про небезпечну погоду на Львівщині завтра

16:00 У Львові дитина вдруге потрапила до лікарні через куріння вейпу

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

15:59 Чорне море опріснюється — чим це загрожує

15:54 Скільки українців виїхали за кордон через відключення світла

15:53 Зарядити смартфон до 100% більше не вийде — у чому причина

15:42 Укрзалізниця змінить ціни на низку послуг з 1 грудня

15:34 Права подружжя — що не можна врегулювати шлюбним договором

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

4 листопада 2024
Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Text

15:13 Ходять в СЗЧ групами — психолог відповів, чому бійці тікають

Text

13:00 Путін хоче перемовини та заморожені активи РФ — ефір День.LIVE

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

12:47 Адвокат пояснив, чому суди масово скасовують штрафи від ТЦК

Text

12:22 Військовий психолог Козінчук пояснив користь 50-річних на фронті

Text

12:11 Бійка біля ресторану в Полтаві — в ДБР розповіли про хід справи

Text

08:00 В Україні можуть відновити авіаперельоти — ефір Ранок.LIVE

7 листопада 2024
Text

20:35 Коваленко повідомив про важкі наслідки удару ворога по Запоріжжю

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд