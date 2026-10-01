Прогноз погоды на завтра в Львовской области: область охватит туман

Осенью люди гуляют по городу. Иллюстративное фото: Новости.LIVE

Во Львовской области завтра, 30 сентября, ожидается переменная облачность и сухая погода. Ночью и утром местами будет слабый туман, а температура воздуха ночью составит от 1 до 6 °C тепла, хотя в отдельных районах возможны заморозки до 0–2 °C. Днем воздух прогреется до 17–22 °C.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

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Погода во Львовской области 30 сентября

Погоду будет определять выступ антициклона с центром над Восточно-Европейской равниной. Синоптики прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. В ночные и утренние часы область окутает слабый туман. Ветер будет юго-восточным, со скоростью 5–10 м/с.

Ночью температура воздуха составит 1–6 °C тепла. Местами на поверхности почвы и в воздухе возможны заморозки до 0–2 °C. Днем температура повысится до 17–22 °C.

Погода во Львове

Во Львове ночью прогнозируют 3–5 °C тепла. На поверхности почвы возможен заморозок до 0–2 °C.

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Днём в городе температура воздуха составит 18–20 °C. Осадков не ожидается.

Прогноз температуры воздуха во Львове. Скриншот: meteoprog

Пожарная опасность во Львовской области

2 октября во Львовской области прогнозируется высокая, 4-го класса, пожарная опасность. Местами она будет средней, 3-го класса.

При таких погодных условиях при наличии источников возгорания, в частности открытого огня, возрастает вероятность возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Пожарная опасность. Иллюстрация: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что во Львове продолжается рассмотрение дела об убийстве экс-председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Во время заседания обвиняемый Михаил Сцельников попросил заменить своего защитника и передать ему в изолятор теплую одежду. Суд объявил перерыв в рассмотрении дела до 12 октября.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что на улице Шептицкого 26 сентября мужчина взорвал гранату во время конфликта с прохожими. В результате взрыва осколочные ранения получили четверо человек — три женщины и один мужчина. Все пострадавшие были госпитализированы, угрозы их жизни нет. Полиция задержала подозреваемого.