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Головна Львів Туман охопить Львівщину: прогноз погоди на завтра

Туман охопить Львівщину: прогноз погоди на завтра

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1 жовтня 2026 14:28
Прогноз погоди на Львівщині завтра: область охопить туман
Люди гуляють містом восени. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Львівській області завтра, 30 вересня, очікується мінлива хмарність і суха погода. Вночі та вранці місцями буде слабкий туман, а температура повітря вночі становитиме від 1 до 6 °C тепла, хоча в окремих районах можливі заморозки до 0–2 °C. Вдень повітря прогріється до 17–22 °C.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

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Погода на Львівщині 30 вересня

Погоду визначатиме виступ антициклону з центром над Східно-Європейською рівниною. Синоптики прогнозують мінливу хмарність, опадів не очікується. У нічні та ранкові години область огорне слабкий туман. Вітер буде південно-східним, зі швидкістю 5–10 м/с.

Уночі температура повітря становитиме 1–6 °C тепла. Місцями на поверхні ґрунту та в повітрі можливі заморозки до 0–2 °C. Вдень температура підвищиться до 17–22 °C.

Погода у Львові

У Львові вночі прогнозують 3–5 °C тепла. На поверхні ґрунту можливий заморозок до 0–2 °C.

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Удень у місті температура повітря становитиме 18–20 °C. Опадів не передбачається.

Прогноз погоди у Львові 02 жовтня
Прогноз температури повітря у Львові. Скриншот: meteoprog

Пожежна небезпека на Львівщині

2 жовтня у Львівській області прогнозують високу, 4-го класу, пожежну небезпеку. Місцями вона буде середньою, 3-го класу.

За таких погодних умов за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню, зростає ймовірність виникнення та поширення пожеж в екосистемах.

Пожежна небезпека на Львівщині 2 жовтня
Пожежна небезпека. Ілюстрація: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, що у Львові триває розгляд справи про вбивство ексголови Верховної Ради України Андрія Парубія. Під час засідання обвинувачений Михайло Сцельніков попросив замінити свого захисника та передати йому в ізолятор теплий одяг. Суд оголосив перерву у розгляді справи до 12 жовтня.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що у Шептицькому 26 вересня чоловік підірвав гранату під час конфлікту з перехожими. Внаслідок вибуху осколкові поранення отримали четверо людей — троє жінок та чоловік. Усіх постраждалих госпіталізували, загрози їхньому життю немає. Поліція затримала підозрюваного.

прогноз погоди вітер температура повітря туман Погода у Львові
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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