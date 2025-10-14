Смерть детей в Доме ребенка во Львове — полиция проводит расследование

Правоохранители на месте преступления. Фото: Roman Baluk/REUTERS

В конце сентября в одном из Домов ребенка во Львове умерли двое детей-сирот за один день. За дело взялись правоохранители.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре 14 октября.

Смерть детей-сирот во Львове

В прокуратуре рассказали, что речь идет о специализированном учреждении в составе Центра медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям. Там получают помощь несовершеннолетние, которые лишены родительской опеки, имеют поражения центральной нервной системы и нарушения психики.

В конце сентября 2025 года в этом заведении умерла 4-летняя девочка. По данным врачей, причиной смерти стали врожденные заболевания. Правоохранители начали расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ст. 137).

В то же время в тот же день умер еще один воспитанник Дома ребенка — 11-месячный мальчик. По предварительной информации, в феврале этого года прокуроры Галицкой окружной прокуратуры города Львова направили в суд обвинительный акт в отношении его матери по фактам нанесения ребенку тяжких телесных повреждений и телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 122 УК Украины).

"Следствием установлено, что женщина избила сына, когда ему был всего 1 месяц. Как следствие, мальчик получил, среди прочего, черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей черепа. В дальнейшем он был помещен в специализированное учреждение — Дом ребенка", — говорится в сообщении.

Кроме этого, сегодня, 14 октября, судом удовлетворено ходатайство прокурора о назначении еще одной судебно-медицинской экспертизы. Решается вопрос о выдвижении матери дополнительного обвинения.

"Каждый ребенок заслуживает безопасности, заботы и жизни без страха и боли. Поэтому каждая такая смерть — это не просто статистика, а невосполнимая потеря. Мы сделаем все, чтобы обстоятельства были установлены, а виновные — привлечены к ответственности", — отметили в прокуратуре.

