Україна
В Будинку дитини у Львові за один день померли двоє дітей

В Будинку дитини у Львові за один день померли двоє дітей

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 14:59
Смерть дітей у Будинку дитини у Львові — поліція проводить розслідування
Правоохоронці на місці злочину. Фото: Roman Baluk/REUTERS

Наприкінці вересня в одному із Будинків дитини у Львові померли двоє дітей-сиріт за один день. За справу взялися правоохоронці. 

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі 14 жовтня. 

Читайте також:

Смерть дітей-сиріт у Львові

У прокуратурі розповіли, що йдеться про спеціалізований заклад у складі Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. Там отримують допомогу неповнолітні, які позбавлені батьківської опіки, мають ураження центральної нервової системи та порушення психіки. 

Наприкінці  вересня 2025 року в цьому закладі померла 4-річна дівчинка. За даними лікарів, причиною смерті стали вроджені захворювання. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей (ст. 137). 

Водночас того ж дня помер ще один вихованець Будинку дитини — 11-місячний хлопчик. За попередньою інформацією, у лютому цього року прокурори Галицької окружної прокуратури міста Львова скерували до суду обвинувальний акт стосовно його матері за фактами нанесення дитині тяжких тілесних ушкоджень та тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 122 КК України).

"Слідством встановлено, що жінка побила сина, коли йому був всього 1 місяць. Як наслідок, хлопчик отримав, серед іншого, черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом кісток черепа. Надалі він був поміщений у спеціалізований заклад — Будинок дитини", — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, сьогодні, 14 жовтня, судом задоволено клопотання прокурора про призначення ще однієї судово-медичної експертизи. Вирішується питання про висунення матері додаткового обвинувачення.

"Кожна дитина заслуговує на безпеку, турботу та життя без страху й болю. Тому кожна така смерть — це не просто статистика, а непоправна втрата. Ми зробимо все, щоб обставини були встановлені, а винні — притягнуті до відповідальності", — наголосили в прокуратурі. 

Нагадаємо, 11 жовтня на Львівщині помер постраждалий під час обстрілу 5 жовтня. У ту ніч він зазнав важких поранень. 

Також ми писали, що у Львові лікарі дивом врятували дівчину після купання в озері. Вона інфікувалась небезпечною бактерією та двома вірусними інфекціями, що спричинили критичне ураження печінки.

смерть діти поліція Львівська ОДА діти-сироти
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
