В Черновцах сразу 1356 человек спели колядку и установили мировой рекорд

Участники вертеп-феста в Харькове. Иллюстративное фото: УНИАН

В городе Черновцы был установлен мировой рекорд по количеству одновременно выполнявших колядку людей. Этот рекорд был зафиксирован представителями Книги мировых рекордов.

Об этом сообщают Новини.LIVE Львів.

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Сколько человек спели колядку

Согласно зафиксированному рекорду, колядку исполнило сразу 1356 человек. Они вместе совместно исполнили песню "На рождественские праздники все радуемся". Представители Книги мировых рекордов наградили участников и организаторов соответствующим сертификатом.

Напомним, 24 декабря в центре Львова установили рождественского дедушку. Традиционное действо сопровождалось походкой и колядой.

Кроме того, мэр города Андрей Садовый показал, как отмечают Рождество во Львове во время войны.