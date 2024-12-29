В Черновцах сразу 1356 человек спели колядку и установили мировой рекорд

В Черновцах установили рекорд по колядке — сколько людей спело
В городе Черновцы был установлен мировой рекорд по количеству одновременно выполнявших колядку людей. Этот рекорд был зафиксирован представителями Книги мировых рекордов.
Об этом сообщают Новини.LIVE Львів.
Сколько человек спели колядку
Согласно зафиксированному рекорду, колядку исполнило сразу 1356 человек. Они вместе совместно исполнили песню "На рождественские праздники все радуемся". Представители Книги мировых рекордов наградили участников и организаторов соответствующим сертификатом.
Напомним, 24 декабря в центре Львова установили рождественского дедушку. Традиционное действо сопровождалось походкой и колядой.
Кроме того, мэр города Андрей Садовый показал, как отмечают Рождество во Львове во время войны.
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