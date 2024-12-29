У Чернівцях відразу 1356 людей заспівали колядку і встановили світовий рекорд

Учасники вертеп-фесту у Харкові. Ілюстративне фото: УНІАН

В місті Чернівці було встановлено світовий рекорд за кількістю людей, що одночасно виконували колядку. Цей рекорд зафіксували представники Книги світових рекордів.

Про це повідомляють Новини.LIVE Львів.

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Скільки людей заспівали колядку

Згідно із зафіксованим рекордом, колядку виконало відразу 1356 людей. Вони разом спільно виконали пісню "На різдвяні свята всі ся радуймо". Представники Книги світових рекордів нагородили учасників та організаторів відповідним сертифікатом.

Нагадаємо, 24 грудня у центрі Львова встановили різдвяного дідуха. Традиційне дійство супроводжувалося ходою і колядою.

Крім того, мер міста Андрій Садовий показав, як святкують Різдво у Львові під час війни.