Обстрел Дрогобыча 29 июня - россияне попали по предприятию 21 раз

Спасатели на месте обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

В ночь на воскресенье, 29 июня, город Дрогобыч на Львовщине подвергся масштабной ракетно-дроновой атаке, которая стала крупнейшей за весь период полномасштабной войны. Вражеские силы поразили один из промышленных объектов города 21-й ракетной целью, что привело к возникновению шести очагов пожара.

Об этом сообщает Дрогобычский городской совет.

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Пост Дрогобычского городского совета. Фото: скриншот

Что известно о последствиях обстрела Дрогобыча

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было привлечено около 250 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 47 единиц специализированной техники из разных регионов страны, а также 150 представителей правоохранительных органов. Жертв и пострадавших в результате атаки нет.

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Во время событий мобильно-огневые группы добровольческого формирования территориальной общины впервые участвовали в боевых действиях, действуя по распоряжению Командования Вооруженных Сил Украины с целью охраны воздушного пространства над Дрогобычем. Ликвидацию осложняли сложные погодные условия и ограниченная видимость из-за густой облачности.

В 7:00 часов начала работу комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая предоставила первоочередные поручения по устранению последствий обстрела. Из городского материального резерва было выделено 1000 литров дизельного топлива и 1000 литров бензина. Отдел здравоохранения совместно с управлением инвестиций и экономического развития обеспечили доставку питьевой воды для служб, задействованных в ликвидации последствий.

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В результате обстрела повреждены жилые дома: в шести многоквартирных домах выбито более 50 окон. Работниками жилищно-эксплуатационных организаций сформированы четыре аварийные бригады для проведения оперативных ремонтных работ.

Напомним, что в ночь на 29 июня Львовская область подверглась массированной атаке со стороны российских войск, которые применили ударные беспилотники и крылатые ракеты. Враг целенаправленно поражал объекты критической инфраструктуры региона, нанося значительные разрушения и угрожая безопасности местного населения.

Как стало известно позже, оккупанты атаковали Дрогобыч во Львовской области. В результате обстрелов часть города осталась без света и поднялся уровень загрязнения воздуха.