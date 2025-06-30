Обстріл Дрогобича 29 червня - росіяни поцілили по підприємству 21 раз

У Дрогобичі росіяни поцілили по підприємству 21 раз — що відомо
У ніч проти неділі, 29 червня, місто Дрогобич на Львівщині зазнало масштабної ракетно-дронової атаки, яка стала найбільшою за весь період повномасштабної війни. Ворожі сили вразили один із промислових об’єктів міста 21-ою ракетною ціллю, що призвело до виникнення шести осередків пожежі.
Про це повідомляє Дрогобицька міська рада.
Що відомо про наслідки обстрілу Дрогобича
Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було залучено близько 250 співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, 47 одиниць спеціалізованої техніки з різних регіонів країни, а також 150 представників правоохоронних органів. Жертв та постраждалих внаслідок атаки немає.
Під час подій мобільно-вогневі групи добровольчого формування територіальної громади вперше брали участь у бойових діях, діючи за розпорядженнями Командування Збройних Сил України з метою охорони повітряного простору над Дрогобичем. Ліквідацію ускладнювали складні погодні умови та обмежена видимість через густу хмарність.
О 7:00 годині розпочала роботу комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка надала першочергові доручення щодо усунення наслідків обстрілу. З міського матеріального резерву було виділено 1000 літрів дизельного пального та 1000 літрів бензину. Відділ охорони здоров’я спільно з управлінням інвестицій та економічного розвитку забезпечили доставку питної води для служб, задіяних у ліквідації наслідків.
У результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки: у шести багатоквартирних будинках вибито понад 50 вікон. Працівниками житлово-експлуатаційних організацій сформовано чотири аварійні бригади для проведення оперативних ремонтних робіт.
Нагадаємо, що в ніч на 29 червня Львівська область зазнала масованої атаки з боку російських військ, які застосували ударні безпілотники та крилаті ракети. Ворог цілеспрямовано вражав об’єкти критичної інфраструктури регіону, завдаючи значних руйнувань і загрожуючи безпеці місцевого населення.
Як стало відомо пізніше, окупанти атакували Дрогобич у Львівській області. Внаслідок обстрілів частина міста залишилась без світла та піднявся рівень забруднення повітря.
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