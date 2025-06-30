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Головна Львів У Дрогобичі росіяни поцілили по підприємству 21 раз — що відомо

У Дрогобичі росіяни поцілили по підприємству 21 раз — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 13:19
Обстріл Дрогобича 29 червня - росіяни поцілили по підприємству 21 раз
Рятувальники на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС України

У ніч проти неділі, 29 червня, місто Дрогобич на Львівщині зазнало масштабної ракетно-дронової атаки, яка стала найбільшою за весь період повномасштабної війни. Ворожі сили вразили один із промислових об’єктів міста 21-ою ракетною ціллю, що призвело до виникнення шести осередків пожежі.

Про це повідомляє Дрогобицька міська рада.

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Пост Дрогобицької міської ради. Фото: скриншот

Що відомо про наслідки обстрілу Дрогобича

Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було залучено близько 250 співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, 47 одиниць спеціалізованої техніки з різних регіонів країни, а також 150 представників правоохоронних органів. Жертв та постраждалих внаслідок атаки немає.

Під час подій мобільно-вогневі групи добровольчого формування територіальної громади вперше брали участь у бойових діях, діючи за розпорядженнями Командування Збройних Сил України з метою охорони повітряного простору над Дрогобичем. Ліквідацію ускладнювали складні погодні умови та обмежена видимість через густу хмарність.

О 7:00 годині розпочала роботу комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка надала першочергові доручення щодо усунення наслідків обстрілу. З міського матеріального резерву було виділено 1000 літрів дизельного пального та 1000 літрів бензину. Відділ охорони здоров’я спільно з управлінням інвестицій та економічного розвитку забезпечили доставку питної води для служб, задіяних у ліквідації наслідків.

У результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки: у шести багатоквартирних будинках вибито понад 50 вікон. Працівниками житлово-експлуатаційних організацій сформовано чотири аварійні бригади для проведення оперативних ремонтних робіт.

Нагадаємо, що в ніч на 29 червня Львівська область зазнала масованої атаки з боку російських військ, які застосували ударні безпілотники та крилаті ракети. Ворог цілеспрямовано вражав об’єкти критичної інфраструктури регіону, завдаючи значних руйнувань і загрожуючи безпеці місцевого населення.

Як стало відомо пізніше, окупанти атакували Дрогобич у Львівській області. Внаслідок обстрілів частина міста залишилась без світла та піднявся рівень забруднення повітря.

Львівська область обстріли війна в Україні Росія атака
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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