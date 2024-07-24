У главы Львовской ОВА Максима Козицкого скончался 19-летний сын

Зиновий Козицкий. Фото: Максим Козицкий

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о смерти своего 19-летнего сына. Причиной стала тяжелая болезнь. Похороны пройдут во Львове.

Об этом глава Максим Козицкий сообщил в Telegram в среду, 24 июля.

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Козицкий сообщил о смерти сына

"Ушел в вечность в результате тяжелой болезни мой сын Зиновий. Он горел жизнью и мечтами, а мы — жили им! Нет ни слов, ни покоя, только горе, которое разрывает сердце", — написал Козицкий.

Сообщение Максима Козицкого. Фото: скриншот

На сообщение отреагировали в Украинском католическом университете, где учился Зиновий Козицкий.

"Вскоре после поступления в УКУ у Зиновия обнаружили онкологию, родители, друзья, медики отчаянно боролись за жизнь парня. Но, к сожалению, болезнь победила... Несмотря на страшный диагноз, Зиновий боролся до последнего — учился, проходил лечение, не терял веры", — отметили в университете.

Сообщение УКУ. Фото: скриншот

Напомним, во Львове 22 июля похоронили языковед Ирину Фарион. Похороны прошли на Лычаковском кладбище. На смерть Фарион отреагировали мэр Львова Андрей Садовой и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Также на покушение на жизнь Фарион отреагировал и Президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что в настоящее время Клименко и руководитель СБУ Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападающего на Ирину Фарион.

Ранее мы писали, что ученые совершили открытие в области ДНК, которое может помочь найти лекарство против рака поджелудочной железы. Исследователи обнаружили, что распространению болезни способствует отключение молекул в ключевых генах.