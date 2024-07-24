У голови Львівської ОВА Максима Козицького помер 19-річний син

Зиновій Козицький. Фото: Максим Козицький

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про смерть свого 19-річного сина. Причиною стала важка хвороба. Похорони відбудуться у Львові.

Про це голова Максим Козицький повідомив у Telegram у середу, 24 липня.

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"Відійшов у вічність внаслідок важкої хвороби мій син Зіновій. Він горів життям і мріями, а ми — жили ним! Немає ні слів, ні спокою, лише горе, що розриває серце", — написав Козицький.

Допис Максима Козицького. Фото: скриншот

На повідомлення відреагували в Українському католицькому університеті, де навчався Зиновій Козицький.

"Невдовзі після вступу в УКУ у Зіновія виявили онкологію, батьки, друзі, медики відчайдушно боролися за життя хлопця. Та на жаль, хвороба перемогла… Попри страшний діагноз, Зіновій боровся до останнього — вчився, проходив лікування, не втрачав віри", — зазначили в університеті.

Допис УКУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові 22 липня, поховали мовознавицю Ірину Фаріон. Похорон відбувся на Личаківському кладовищі. На смерть Фаріон відреагували мер Львова Андрій Садовий та голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Також на замах на життя Фаріон відреагував і Президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що наразі Клименко та керівник СБУ Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон.

Раніше ми писали, що вчені зробили відкриття в області ДНК, яке може допомогти знайти ліки проти раку підшлункової залози. Дослідники виявили, що поширенню хвороби сприяє вимкнення молекул у ключових генах.