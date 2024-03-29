Сокращения во львовской мэрии — сколько людей потеряют работу

Во Львовской мэрии сокращают работников
С 1 апреля во Львовском городском совете начнется сокращение персонала. В мэрии исчезнут три департамента.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
Работу потеряют 150 человек
Полностью расформируют департаменты городской агломерации, управления персоналом и административных услуг, а также управление информационных технологий. В Львовском горсовете отмечают: реорганизация коснется и других подразделений.
"Следует подчеркнуть, что к процессу сокращения персонала, к пересмотру структуры мы подходим умеренно и взвешенно: однозначно сохраняются те работники, которые обеспечивают жизнедеятельность города, непосредственно взаимодействуют с жителями громады и т.д.", — заявила руководитель управления персоналом Лилия Савич.
Сокращение продлится до 1 июня. Таким образом, в штате мэрии останется 1689 человек. В то же время в горсовете появится новая должность — заместителя городского головы по вопросам ветеранов и людей с инвалидностью.
Это уже вторая волна оптимизации численности работников горсовета. Первая — проходила в начале 2023 года. Тогда количество персонала уменьшилось на 10%.
Ранее во Львовском горсовете убрали со своего герба льва. Так мэрия присоединилась к мировой кампании #WORLDWITHOUTNATURE.
Напомним, во Львове продают столетнюю виллу Ломница, которая является памятником архитектуры.
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