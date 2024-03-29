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Во Львовской мэрии сокращают работников

29 марта 2024 17:02
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Сокращения во львовской мэрии — сколько людей потеряют работу
Львовский городской совет. Фото: city-adm.lviv.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

С 1 апреля во Львовском городском совете начнется сокращение персонала. В мэрии исчезнут три департамента.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

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Полностью расформируют департаменты городской агломерации, управления персоналом и административных услуг, а также управление информационных технологий. В Львовском горсовете отмечают: реорганизация коснется и других подразделений.

"Следует подчеркнуть, что к процессу сокращения персонала, к пересмотру структуры мы подходим умеренно и взвешенно: однозначно сохраняются те работники, которые обеспечивают жизнедеятельность города, непосредственно взаимодействуют с жителями громады и т.д.", — заявила руководитель управления персоналом Лилия Савич.

Сокращение продлится до 1 июня. Таким образом, в штате мэрии останется 1689 человек. В то же время в горсовете появится новая должность — заместителя городского головы по вопросам ветеранов и людей с инвалидностью.

Это уже вторая волна оптимизации численности работников горсовета. Первая — проходила в начале 2023 года. Тогда количество персонала уменьшилось на 10%.

Ранее во Львовском горсовете убрали со своего герба льва. Так мэрия присоединилась к мировой кампании #WORLDWITHOUTNATURE.

Напомним, во Львове продают столетнюю виллу Ломница, которая является памятником архитектуры.

работа
Львов
городской совет

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