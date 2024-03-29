Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львівській мерії скорочують працівників arrow

У Львівській мерії скорочують працівників

29 березня 2024 17:02
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Скорочення у львівській мерії — скільки людей втратять роботу
Львівська міська рада. Фото: city-adm.lviv.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

З 1 квітня у Львівській міській раді розпочнеться скорочення персоналу. У мерії зникнуть три департаменти. 

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Читайте також:

Роботу втратять 150 людей 

Повністю розформують департаменти: міської агломерації, з управління персоналом та адміністративних послуг, управління інформаційних технологій. У Львівській міськраді наголошують: реорганізація торкнеться й інших підрозділів.

"Варто наголосити, що до процесу скорочення персоналу, до перегляду структури ми підходимо помірковано і виважено: однозначно зберігаються ті працівники, які забезпечують життєдіяльність міста, безпосередньо взаємодіють із мешканцями громади тощо", — заявила керівниця управління персоналом Лілія Савич.

Скорочення триватиме до 1 червня. Таким чином у штаті мерії залишиться 1689 осіб. Водночас у міськраді з'явиться нова посада — заступника міського голови з питань ветеранів і людей з інвалідністю.

Це вже друга хвиля оптимізації чисельності працівників міськради. Перша — проходила на початку 2023 року. Тоді кількість персоналу зменшилася на 10%.

Раніше у Львівській міськраді прибрали зі свого герба лева. Так мерія долучилася до світової кампанії #WORLDWITHOUTNATURE.

Нагадаємо, у Львові продають сторічну віллу Ломниця, яка є пам'яткою архітектури. 

робота
Львів
міська рада

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

28 березня 2024

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ