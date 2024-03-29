Скорочення у львівській мерії — скільки людей втратять роботу

Львівська міська рада. Фото: city-adm.lviv.ua

З 1 квітня у Львівській міській раді розпочнеться скорочення персоналу. У мерії зникнуть три департаменти.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Читайте також:

Роботу втратять 150 людей

Повністю розформують департаменти: міської агломерації, з управління персоналом та адміністративних послуг, управління інформаційних технологій. У Львівській міськраді наголошують: реорганізація торкнеться й інших підрозділів.

"Варто наголосити, що до процесу скорочення персоналу, до перегляду структури ми підходимо помірковано і виважено: однозначно зберігаються ті працівники, які забезпечують життєдіяльність міста, безпосередньо взаємодіють із мешканцями громади тощо", — заявила керівниця управління персоналом Лілія Савич.

Скорочення триватиме до 1 червня. Таким чином у штаті мерії залишиться 1689 осіб. Водночас у міськраді з'явиться нова посада — заступника міського голови з питань ветеранів і людей з інвалідністю.

Це вже друга хвиля оптимізації чисельності працівників міськради. Перша — проходила на початку 2023 року. Тоді кількість персоналу зменшилася на 10%.

Раніше у Львівській міськраді прибрали зі свого герба лева. Так мерія долучилася до світової кампанії #WORLDWITHOUTNATURE.

Нагадаємо, у Львові продають сторічну віллу Ломниця, яка є пам'яткою архітектури.