Во Львовском горсовете рассказали, работает ли в городе безналичная оплата в общественном транспорте

Люди возле общественного транспорта. Фото: Новини.LIVE

Во Львове возобновляется работа системы безналичной оплаты в общественном транспорте. В течение нескольких дней она еще будет работать с перебоями.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

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В городском совете рассказали, что жителям, которые произвели оплату по телефону или "ЛеоКарт" на прошлой неделе, могут приходить уведомления о заморозке или списании денег. К тому же во время обновления системы водители могут выдавать билеты старого образца без QR-кода.

Работники ЛКП "Львовавтодор" заменяют SIM-карты "Киевстар" на карты другого оператора в системе для работы безналичной оплаты. Сегодня утром, 17 декабря, оператор был заменен на 153 транспортных средствах. В настоящее время бригады продолжают свои работы.

Во время замены система впервые за несколько дней получает связь с интернетом, поэтому вся информация об оплатах и валидациях проезда начинает отгружаться на сервер.

"Поэтому в эти дни пассажирам будут поступать уведомления о предавторизации — на счету "замораживается" 1 гривна, а также о списании 15 грн за проезд. Это средства за те поездки, которые были осуществлены на прошлой неделе. Ведь фактически все эти операции должны были состояться в течение следующих суток после собственно осуществления оплаты проезда, но поскольку были проблемы со связью, поэтому эта информация накапливалась, однако списание средств с банковских карточек пассажиров, которые проводили оплату проезда безналом, не происходило", — объясняют в "Львовавтодор".

Речь идет также об общих карточках "ЛеоКарт". К тому же, если пассажиры в течение недели проводили безналичную оплату, тоже произойдет списание денег за проезд.

"Обратите внимание, что списание средств за проезд состоится только в том случае, если пассажир в течение этой недели проводил безналичную оплату, и увидел зеленую отметку на валидаторе и услышал единичный звуковой сигнал. Если же пассажир не мог провести оплату карточкой или телефоном — видел красную отметку на валидаторе и слышал двойной звуковой сигнал — эти поездки в системе безналичной оплаты не были зарегистрированы, поэтому за них пассажиру средств не будет снимать", — говорится в сообщении.

В части общественного транспорта Львова система безналичной оплаты уже возобновила нормальную работу, однако в остальном еще может работать с перебоями.

В "Львовавтодор" отметили, что в период налаживания нормальной работы системы контролеры не должны штрафовать пассажиров. Они должны объяснять, как произвести оплату.

Напомним, во Львовской области усилена противовоздушная оборона для защиты инфраструктуры от российских ракетных ударов. Также было создано 45 мобильных групп ПВО для борьбы с беспилотниками Shahed-136 с поддержкой воздушного командования "Запад".