У Львівській міськраді розповіли, чи працює в місті безготівкова оплата в громадському транспорті

Люди біля громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE

У Львові відновлюють роботу системи безготівкової оплати у громадському транспорті. Впродовж декількох днів вона ще буде працювати з перебоями.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

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У міській раді розповіли, що мешканцям, які провели оплату з телефону чи "ЛеоКарт" впродовж минулого тижня, можуть приходити сповіщення про замороження чи списання грошей. До того ж на час оновлення системи водії можуть видавати квитки старого зразка без QR-коду.

Працівники ЛКП "Львівавтодор" замінюють SIM-картки "Київстар" на картки іншого оператора у системі для роботи безготівкової оплати. Сьогодні зранку, 17 грудня, оператора замінили на 153 транспортних засобах. Наразі бригади продовжують свої роботи.

Під час заміни система вперше за декілька днів отримує зв'язок з інтернетом, а тому вся інформація про оплати та валідації проїзду починає відвантажуватись на сервер.

"Відтак у ці дні пасажирам надходитимуть сповіщення про передавторизацію — на рахунку "заморожується" 1 гривня, а також про списання 15 грн за проїзд. Це кошти за ті поїздки, які були здійснені минулого тижня. Адже фактично всі ці операції мали відбутись протягом наступної доби після власне здійснення оплати проїзду, але оскільки були проблеми зі зв’язком, тому ця інформація накопичувалась, однак списання коштів із банківських карток пасажирів, які проводили оплату проїзду безготівкою, не відбувалось", — пояснюють у "Львівавтодор".

Йдеться також про загальні картки "ЛеоКарт". До того ж, якщо пасажири впродовж тижня проводили безготівкову оплату, теж відбудеться списання грошей за проїзд.

"Зверніть увагу, що списання коштів за проїзд відбудеться лише в тому разі, якщо пасажир протягом цього тижня проводив безготівкову оплату, і побачив зелену відмітку на валідаторі та почув одиничний звуковий сигнал. Якщо ж пасажир не міг провести оплату карткою чи телефоном — бачив червону відмітку на валідаторі та чув подвійний звуковий сигнал — ці поїздки в системі безготівкової оплати не були зареєстровані, тому за них пасажиру коштів не зніматиме", — йдеться у повідомленні.

У частині громадського транспорту Львова система безготівкової оплати вже відновила нормальну роботу, однак в решті — ще може працювати з перебоями.

У "Львівавтодор" зазначили, що у період налагодження нормальної роботи системи контролери не повинні штрафувати пасажирів. Вони мають пояснювати, як здійснити оплату.

Нагадаємо, у Львівській області посилено протиповітряну оборону для захисту інфраструктури від російських ракетних ударів. Також було створено 45 мобільних груп ППО для боротьби з безпілотниками Shahed-136 за підтримкою повітряного командування "Захід".