Незаконное выделение 9 млн грн из бюджета во Львовской области — прокуроры заблокировали

Строители. Фото иллюстративное: Pexels

Во Львовской области строительная компания пыталась незаконно выделить 9 миллионов гривен из бюджета. Прокуроры предотвратили неправомерное использование средств.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в понедельник, 17 июня.

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Незаконное выделение средств из бюджета

"Прокуроры областной прокуратуры обеспечили участие в рассмотрении дела по иску Самборской окружной прокуратуры относительно выявленного спорного договора подряда. Следствием сделки должно было быть незаконное выделение из бюджета более 9 млн грн", — говорится в сообщении.

Было установлено, что между органом местного самоуправления и строительным предприятием был заключен договор подряда. Согласно этому соглашению субъект хозяйствования должен был провести капитальный ремонт коммунальной дороги в одном из поселков Самборщины.

Однако по результатам мониторинга Госаудитслужбы установлено, что подрядчик неправомерно признан победителем в тендере, поскольку произошли нарушения при расчете стоимости работ и отсутствие подтверждения отсутствия задолженности по банковскому кредиту.

В результате прокуратура заявила иск о признании недействительным договора подряда, который не отвечал требованиям тендерной документации. Суд принял сторону прокурора и своим решением признал спорный договор таким.

"Следовательно, по результатам принятых мер представительского характера удалось предотвратить незаконное использование бюджетных средств", — говорится в сообщении.

Напомним, во Львовской области житель села Монастырок незаконно построил на реке Стыр дамбу и почистил пруд. За это мужчина получил приговор суда – год испытательного срока.

Также Офис генерального прокурора подозревает сотрудника Федеральной службы безопасности Российской Федерации Сергея Лебедева в подстрекательстве гражданина Украины к государственной измене.