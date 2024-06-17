Незаконне виділення 9 млн грн з бюджету у Львівській області — прокурори заблокували

Будівельники. Фото ілюстративне: Pexels

У Львівській області будівельна компанія намагалась незаконно виділити 9 мільйонів гривень з бюджету. Прокурори запобігли неправомірному використанню коштів.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у понеділок, 17 червня.

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Незаконне виділення коштів з бюджету

"Прокурори обласної прокуратури забезпечили участь у розгляді справи за позовом Самбірської окружної прокуратури щодо виявленого спірного договору підряду. Наслідком угоди мало бути незаконне виділення з бюджету понад 9 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Було встановлено, що між органом місцевого самоврядування і будівельним товариством був укладений договір підряду. Згідно з цією угодою суб’єкт господарювання повинен був провести капітальний ремонт комунальної дороги в одному з селищ Самбірщини.

Проте, за результатами моніторингу Держаудитслужби встановлено, що підрядника неправомірно визнано переможцем у тендері, оскільки відбулися порушення при розрахунку вартості робіт і відсутність підтвердження відсутності заборгованості по банківському кредиту.

Внаслідок цього прокуратура заявила позов про визнання недійсним договору підряду, який не відповідав вимогам тендерної документації. Суд прийняв сторону прокурора та своїм рішенням визнав спірний договір таким.

"Відтак, за результатами вжитих заходів представницького характеру вдалося запобігти незаконному використанню бюджетних коштів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Львівщині житель села Монастирок незаконно збудував на річці Стир греблю та почистив ставок. За це чоловік отримав вирок суду — рік іспитового терміну.

Також Офіс генерального прокурора підозрює співробітника Федеральної служби безпеки Російської Федерації Сергія Лєбєдєва у підбурюванні громадянина України до державної зради.