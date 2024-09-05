ДТП в Бибрке Львовской области 5 сентября — полиция перекрыла движение по трассе

Во Львовской области на дороге перевернулся грузовик — движение перекрыто
5 сентября 2024 11:20
Полицейский автомобиль на месте аварии. Фото: скриншот
В городе Бобрка Львовской области в четверг, 5 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие. С моста чуть не сорвалась грузовая фура.
Об этом информируют местные Telegram-каналы.
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На опубликованных кадрах видно, что автомобиль чуть не сорвался с моста на автостраде Львов-Ивано-Франковск. Никаких подробностей пока не сообщается.
На месте аварии работают полицейские. Движение на шоссе перекрыто.
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