ДТП в Бибрке Львовской области 5 сентября — полиция перекрыла движение по трассе

Полицейский автомобиль на месте аварии. Фото: скриншот

В городе Бобрка Львовской области в четверг, 5 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие. С моста чуть не сорвалась грузовая фура.

Об этом информируют местные Telegram-каналы.

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На опубликованных кадрах видно, что автомобиль чуть не сорвался с моста на автостраде Львов-Ивано-Франковск. Никаких подробностей пока не сообщается.

На месте аварии работают полицейские. Движение на шоссе перекрыто.