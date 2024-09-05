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У Львівській області на дорозі перекинулась вантажівка — рух перекрито

5 вересня 2024 11:20
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
ДТП у Бібрці на Львівщині 5 вересня — поліція перекрила рух трасою
Поліцейський автомобіль на місці аварії. Фото: скриншот
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

У місті Бібрка Львівської області у четвер, 5 вересня, сталася дорожньо-транспортна пригода. З мосту ледь не зірвалася вантажна фура. 

Про це інформують місцеві Telegram-канали.

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На опублікованих кадрах видно, що автомобіль ледь не зірвався з мосту на автостраді Львів-Івано-Франківськ. Жодних подробиць наразі не повідомляється. 

На місці аварії працюють поліцейські. Рух на шосе перекрито.

аварія бібрка 5 сепрня
Наслідки аварії у Бібрці. Джерело: ZahidWTF

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