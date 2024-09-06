ПВО во Львовской области сбивает вражеские БПЛА ночью 6 сентября

ПВО

В ночь на 6 сентября Российская Федерация запустила по Украине ударные беспилотники. Уже известно, что во Львовской области по вражеским целям работает ПВО.

Об этом сообщает в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий и канал Воздушных сил ВСУ.

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Что известно

"На Львовщине работает ПВО. В том числе и мобильные огневые группы. Позаботьтесь о том, чтобы быть в безопасном месте, и оставайтесь там до отбоя", — говорится в сообщении главы ОВА в 01:47.

До этого в 01:13 Воздушные силы ВСУ предупреждали об ударных беспилотниках россиян, которые из Тернопольской области двигались курсом на Львовскую область.

Обновлено в 02:05

Во Львовской области объявлен отбой тревоги.

Где объявлена тревога

По состоянию на 1:52 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.