ПВО во Львовской области сбивает вражеские БПЛА ночью 6 сентября

Во Львовской области работает ПВО — Россия запустила дроны
В ночь на 6 сентября Российская Федерация запустила по Украине ударные беспилотники. Уже известно, что во Львовской области по вражеским целям работает ПВО.
Об этом сообщает в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий и канал Воздушных сил ВСУ.
Что известно
"На Львовщине работает ПВО. В том числе и мобильные огневые группы. Позаботьтесь о том, чтобы быть в безопасном месте, и оставайтесь там до отбоя", — говорится в сообщении главы ОВА в 01:47.
До этого в 01:13 Воздушные силы ВСУ предупреждали об ударных беспилотниках россиян, которые из Тернопольской области двигались курсом на Львовскую область.
Обновлено в 02:05
Во Львовской области объявлен отбой тревоги.
Где объявлена тревога
По состоянию на 1:52 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
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