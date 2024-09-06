ППО у Львівській області збиває ворожі БпЛА вночі 6 вересня

ППО

В ніч проти 6 вересня Російська Федерація запустила по Україні ударні безпілотники. Вже відомо, що у Львівській області по ворожим цілям працює ППО.

Про це повідомляє в Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький та канал Повітряних сил ЗСУ.

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Що відомо

"На Львівщині працює ППО. Зокрема і мобільні вогневі групи. Подбайте про те, щоб бути у безпечному місці, і залишайтесь там до відбою", — йдеться у повідомленні голови ОВА о 01:47.

До цього, о 01:13, Повітряні сили ЗСУ попереджали про ударні безпілотники росіян, які з Тернопільської області рухались курсом на Львівську область.

Оновлено о 02:05

У Львівській області оголошено відбій тривоги.

Де оголошено тривогу

Станом на 01:52 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.