ППО у Львівській області збиває ворожі БпЛА вночі 6 вересня

У Львівській області працює ППО — Росія запустила дрони
В ніч проти 6 вересня Російська Федерація запустила по Україні ударні безпілотники. Вже відомо, що у Львівській області по ворожим цілям працює ППО.
Про це повідомляє в Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький та канал Повітряних сил ЗСУ.
Що відомо
"На Львівщині працює ППО. Зокрема і мобільні вогневі групи. Подбайте про те, щоб бути у безпечному місці, і залишайтесь там до відбою", — йдеться у повідомленні голови ОВА о 01:47.
До цього, о 01:13, Повітряні сили ЗСУ попереджали про ударні безпілотники росіян, які з Тернопільської області рухались курсом на Львівську область.
Оновлено о 02:05
У Львівській області оголошено відбій тривоги.
Де оголошено тривогу
Станом на 01:52 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.
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